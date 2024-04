Adyen: Gabriele Bellezze nominato nuovo Country Manager Italia

Adyen annuncia di aver nominato Gabriele Bellezze come nuovo Country Manager Italia

Adyen, piattaforma tecnologico finanziaria scelta da molte aziende leader a livello mondiale, ha nominato Gabriele Bellezze nuovo Country Manager per l’Italia, con il compito di sviluppare la strategia e la presenza dell’azienda in uno dei principali mercati a livello europeo. Nel nuovo ruolo, Bellezze avrà la responsabilità di guidare il team milanese, ricco di talenti e con un ottimo bilanciamento tra esperienze e competenze di settore, con alle spalle successi commerciali che hanno portato a partnership strategiche con i colossi del settore moda e altri importanti attori del tessuto imprenditoriale italiano, quali Brunello Cuccinelli, Etro, Venchi, GrandVision, Bally e tanti altri.

Classe 1985, laurea in Economia con specializzazione in Management Internazionale presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dal 2020 Gabriele Bellezze si è specializzato nel mondo dei pagamenti digitali, dopo essersi occupato dell’ambito Sales, sia a livello B2B che B2C, crescendo all’interno di realtà dinamiche e internazionali. Grazie a queste esperienze, Bellezze è riuscito a consolidare le proprie competenze manageriali, confrontandosi con realtà sfidanti e adottando un mix di approcci agile e data-driven. Forte di questo background, il nuovo Country Manager si occuperà di rafforzare la crescita di Adyen in Italia, garantendo ai clienti di essere più competitivi nei rispettivi mercati, grazie a soluzioni di pagamento più snelle, complete e performanti.

“L’Italia rimane una geografia relativamente giovane sullo scacchiere Adyen, nonostante il successo nel luxury retail e altri verticali. Il settore moda offre ancora opportunità che puntiamo a consolidare nel breve periodo, mentre altri ambiti come food&beverage e hospitality stanno rispondendo positivamente. Siamo, inoltre, fiduciosi di poter giocare un ruolo chiave sia sullo small format retail sia nel large, grazie a partner di rilievo internazionale e alla forza della nostra piattaforma unificata in grado di rispondere alle crescenti sfide dell'omnicanalità e del commercio globalizzato”, ha sottolineato Gabriele Bellezze, Country Manager Adyen Italia.

Alexa von Bismarck, Presidente EMEA di Adyen, ha aggiunto: “Siamo davvero entusiasti dell’ingresso di Gabriele alla guida della nostra sede italiana e siamo certi che insieme potremo dare nuovo impulso al nostro percorso di crescita. La sua profonda conoscenza del settore, unita alla sua ambizione nel raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati, porterà benefici non solo al nostro team, ma anche ai nostri clienti e partner sul mercato. Questa nomina è un passo importante nel continuo impegno di Adyen in Italia e nei nostri continui sforzi per consolidare la presenza nel Paese