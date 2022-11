Aerospazio, manifattura, meccanica: International CAE Conference

International CAE Conference, 38esima edizione

La transizione digitale si incontra all’International CAE Conference, punto di riferimento per il mondo dell’industria, della ricerca, dell’Università.

International CAE Conference fotografa le evoluzioni e le ultime tendenze delle simulazioni digitali, numeriche e ingegneristiche in Italia, in Europa e nel Mondo.

L’edizione 2022 vedrà due momenti diversi suddivisi in tre giornate di appuntamenti complementari.

Si comincia il 16 e 17 novembre, due giornate focus sulle tecnologie software con le aziende come protagoniste.

Il 18 novembre invece, nel prestigioso Palazzo Labia di Venezia, sede di RAI Veneto, vedrà il confronto di esponenti di spicco dell’industria e del mondo accademico per condividere visioni e strategie multidisciplinari delle transizioni digitali in atto di successo.

Tra i relatori, Cristina Leone, Presidente Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio; Bernhard A. Schrefler, professore emerito dell’Università di Padova; Federico Zoppas, Direttore Generale di IRCA Spa; Luca Formaggia, cprofessore del Politecnico di Milano, Presidente della Società Italiana di Matematica Applicata ed Industriale; Alberto Garinei, Università degli Studi Guglielmo Marconi, Professore di Misure Meccaniche e Termiche e responsabile Scientifico @Idea-Re; Roberto Gomezel, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Direttore dei Sistemi Informativi e RTD; Gianmarco Biagi, Presidente di SettePuntoNove Holding; Marco Baroero, Vice President of Engineering Systems and Configuration Management in Leonardo.

Tutte le info: https://www.caeconference.com/index.html