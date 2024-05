Affaritaliani.it, Associazione La Piazza e AEPI insieme per il V Meeting del Made in Italy

Affaritaliani.it, con l'Associazione La Piazza - Il bene comune e AEPI per la conferenza stampa di presentazione del V Meeting del Made in Italy: a Roma il 21 e 22 maggio

È ormai alle porte la quinta edizione del Meeting del Made in Italy, l'appuntamento storico di AEPI che, quest'anno per la prima volta, è organizzato in collaborazione con affaritaliani.it e l'Associazione La Piazza - Il bene comune. L'evento si terrà il 21 e 22 maggio presso Palazzo Wedekind, a Roma. Il Direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino e il Presidente di AEPI Mino Dinoi, hanno presentato oggi, nella sede AEPI di Roma in via degli Uffici del Vicario 43, il programma, raccontando al pubblico i focus principali che caratterizzeranno le due giornate.

Sul palco, intervistati dal Direttore Perrino e dal Condirettore di affaritaliani.it Marco Scotti, interverranno rappresentanti politici e delle istituzioni, insieme a manager di grandi aziende, che si confronteranno su più temi: dalla sicurezza alimentare alle infrastrutture, dalla cybersecurity fino alla Pubblica Amministrazione e il welfare. Obiettivo, alimentare il dialogo con le istituzioni attraverso il confronto con professionisti e imprenditori, così che le imprese - piccole, medie e grandi - possano beneficiarne valorizzando le eccellenze del nostro Paese.

Affaritaliani.it, l’Associazione La Piazza – il bene comune, guidata dal Presidente e nuovo Amministratore Unico di affaritaliani.it Marcello Antelmi, e AEPI, lanciano così un importante appuntamento che si affianca, anticipandola, a La Piazza, la storica kermesse politico - economica che si tiene a Ceglie Messapica (BR) ogni anno alla fine di agosto (quest'anno nelle giornate del 29, 30 e 31). Seguirà un terzo appuntamento anche durante il festival “Capalbio libri”.

“Siamo molto fieri di essere quest’anno al fianco di una realtà virtuosa e centrale per il nostro sistema paese qual è AEPI”, ha commentato Angelo Maria Perrino, Direttore di affaritaliani.it. “Con cinque ministri confermati, tre sottosegretari e numerosi manager delle principali imprese italiane, questa edizione del Forum del Made in Italy è per noi una 'Piazza' romana, un nuovo appuntamento della nostra storica kermesse, 'La Piazza', che anche quest’anno tornerà nel tradizionale appuntamento di fine agosto a Ceglie Messapica”.

“Confrontarsi, condividere, concretizzare, tre verbi che suonano simili e che racchiudono quello che è l’impegno di AEPI”, ha aggiunto il presidente della confederazione Mino Dinoi. “Confronto come occasione di conoscenza e crescita reciproca, condivisione come unità di intenti, concretizzazione, perché alle parole devono seguire i fatti. Un paradigma che sta alla base del meeting del Made in Italy di AEPI, giunto alla sua quinta edizione. Un evento che sin dall’esordio ha richiamato l’attenzione dei principali attori dell’economia e della politica nazionale e che anno dopo anno è cresciuto in autorevolezza e che quest’anno presenta un’importante e significativa novità: la collaborazione tra AEPI e affaritaliani.it. Una sinergia finalizzata a rendere più forte la voce delle piccole e medie imprese e dei professionisti, colonne portanti del tessuto economico italiano”, ha concluso Dinoi.

Meeting del Made in Italy: il programma

A prendere parte alla quinta edizione del Meeting del Made in Italy numerosi nomi di spicco del panorama politico ed economico del nostro Paese: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa; Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; Francesco Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare; Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione.

E ancora il sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Massimo Bitonci; il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali Claudio Durigon; il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato; Gabriele Fava, Presidente INPS; Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale CONFSAL; Pasquale Salzano, Presidente SIMEST; Eugenio Santagata, AD di Telsy; Gianpiero Strisciuglio, AD di Rete Ferroviaria Italiana e Roberto Tomasi, AD di Autostrade per l’Italia.

Le dichiarazioni di Angelo Maria Perrino, Direttore di affaritaliani.it

"Quello tra affaritaliani.it e AEPI, che ha segnato questa nuova collaborazione nell'ambito del quinto forum del Made in Italy, è un accordo win-win", ha dichiarato a margine della conferenza stampa il Direttore Perrino, "che ci consente di portare sulla piazza romana, dove vengono prese le decisioni politiche, la nostra kermesse politico-economica che si svolge ogni anno a Ceglie Messapica l'ultimo weekend di agosto". La Piazza è ormai un luogo must: sul suo palco si alternano, infatti, tutti i big della politica italiana.

"Il Meeting del Made in Italy ha un nome che richiama quello del nostro quotidiano. Parliamo di Italia, quindi il gemellaggio sorge spontaneo", prosegue Perrino. "Il nostro obiettivo è questo: dare un contributo giornalistico nell'intervistare un panel eccellente di uomini politici e di governo ma anche di manager, per capire cosa succede in un momento di grandissime trasformazioni, a ridosso di un voto europeo che sarà particolarmente importante".

Le parole di Mino Dinoi, Presidente Confederazione AEPI ad affaritaliani.it

"Nell'arco delle giornate del 21 e 22 maggio toccheremo temi molto importanti come la transizione ecologica, i trasporti, le infrastrutture, la semplificazione amministrativa, l'agroalimentare, il welfare: tutto in un'ottica di posizionamento dell'eccellenza Made In Italy in campo europeo e internazionale. Le imprese si confronteranno con le istituzioni", ha dichiarato Mino Dinoi, Presidente della Confederazione AEPI. "Coinvolgeremo le nostre micro imprese e i nostri professionisti, consapevoli del fatto che questa partnership con affaritaliani.it e con l'Associazione La Piazza è per noi fondamentale".