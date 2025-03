AGICI presenta 'Una nuova energia per la competitività del Paese', in programma il 13 marzo

AGICI: al via il convegno 'Una nuova energia per la competitività del Paese', in programma a Milano il 13 marzo

Il 13 marzo 2025 si terrà il convegno “Una nuova energia per la competitività del Paese”, organizzato dall’Osservatorio Utilities AGICI-Accenture. L’evento rappresenta un momento di confronto fondamentale per analizzare le sfide e le opportunità del settore energetico italiano, in un periodo segnato da profonde trasformazioni e da una crescente necessità di innovazione.

L’incontro, che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale di AGICI, vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti istituzionali e aziende protagoniste del comparto energetico. I temi al centro del dibattito saranno molteplici: dalle dinamiche dei prezzi dell’energia, che negli ultimi anni hanno subito significative variazioni, alla transizione energetica, con particolare attenzione allo sviluppo delle fonti rinnovabili e alle politiche europee mirate a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili.

Negli ultimi mesi, il settore energetico ha registrato un forte incremento nei costi per imprese e cittadini, rendendo sempre più urgente l’individuazione di strategie efficaci per garantire stabilità e competitività. In questo contesto, il convegno offrirà un’occasione unica per approfondire le iniziative già avviate e le prospettive future, con un focus sulle normative europee come REPowerEU e Fit for 55, che puntano a una maggiore sostenibilità e sicurezza nell’approvvigionamento energetico.

L’evento si propone quindi come un appuntamento imprescindibile per chiunque sia interessato a comprendere le direzioni del mercato energetico italiano e le misure necessarie per affrontare le sfide della transizione ecologica. Per assistere al convegno in diretta, sarà possibile collegarsi al canale YouTube di AGICI e seguire gli interventi dei principali protagonisti del settore.