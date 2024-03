AGICI: presentata la decima edizione del workshop CESEF

Agici e Intesa Sanpaolo danno il via alla decima edizione del workshop CESEF, focus sull'energia rinnovabile

La crisi energetica globale ha posto l'attenzione delle istituzioni sull'importanza cruciale dell'efficienza energetica nel percorso verso una transizione sostenibile. Tuttavia, in Italia, gli interventi di efficientamento non seguono un ritmo allineato con gli obiettivi di decarbonizzazione dettati dalle direttive comunitarie. L'abolizione delle agevolazioni fiscali al 110% e della cessione del credito fiscale ha causato un brusco rallentamento negli interventi residenziali, mentre nel settore industriale si registra ancora una crescita modesta.

Un'analisi approfondita delle criticità e delle opportunità legate all'integrazione strategica tra efficienza energetica e fonti rinnovabili è emersa durante la decima edizione del Workshop CESEF, organizzato a Milano dall'importante Centro Studi per l'Economia e il Management dell'Efficienza Energetica di AGICI. Il rapporto CESEF 2023, presentato in quest'occasione, ha esaminato le potenzialità di questa integrazione sia dal punto di vista tecnologico che commerciale, finanziario e politico.

L'analisi ha rivelato che l'integrazione tra efficienza energetica e fonti rinnovabili risulta essere più efficiente dal punto di vista economico rispetto a interventi separati. La redditività degli interventi integrati può aumentare fino al 29% per gli edifici pubblici, riducendo i tempi di ritorno degli investimenti e contribuendo così a finanziare i progetti necessari per la decarbonizzazione.

Per incentivare ulteriormente gli investimenti e raggiungere gli obiettivi europei, il rapporto suggerisce una serie di modifiche alle politiche attuali, basate su incentivi mirati che premiano le migliori performance energetiche. Nel settore residenziale, si propone l'implementazione di aliquote fiscali modulari, favorendo gli interventi sugli edifici con le peggiori performance energetiche e l'edilizia popolare. Per le Pubbliche Amministrazioni, si suggerisce un potenziamento del Conto Termico e un collegamento con le Comunità Energetiche per promuovere il fotovoltaico. Nel settore industriale, si auspica l'istituzione di aste complementari al sistema dei Certificati Bianchi, premiando gli operatori che investono di più in tecnologie rinnovabili e interventi di efficientamento.

Il rapporto ha anche elaborato nuovi incentivi mirati, concentrati sulle pompe di calore e sulla decarbonizzazione industriale. Si propone un incentivo diretto sul costo dell'energia elettrica per favorire l'uso delle pompe di calore, mentre per l'industria si suggerisce un sistema di incentivazione ad asta che premi l'abbattimento delle emissioni di CO2.

“L’efficienza energetica gioca un ruolo fondamentale per il raggiungimento dei nuovi target europei sulla riduzione dei consumi, ma è solo in combinazione con le fonti rinnovabili, attraverso interventi integrati, che si può ottimizzare e massimizzare l’abbattimento della emissioni”, ha dichiarato Stefano Clerici, Consigliere Delegato di AGICI. “Con l’edizione 2023 del Rapporto CESEF abbiamo voluto illustrare quali sono le maggiori opportunità derivanti da un approccio integrato che, se supportato da un sistema di incentivi adeguato, può essere la chiave per accelerare e rendere economicamente competitivo il percorso di decarbonizzazione”, ha concluso Michele Perotti, Direttore della Unit Efficienza Energetica di AGICI.

“Sono onorata di aver ricevuto questo premio, per il quale ringrazio Agici e tutto l’Elettorato. Si tratta di un prestigioso riconoscimento che desidero condividere con tutta la squadra di Siram Veolia, che quotidianamente lavora al mio fianco affinché l’efficientamento energetico sia riconosciuto come fondamentale contributo nel percorso di transizione energetica del nostro Paese. La competenza delle risorse di Siram Veolia, che da un secolo opera su tutto il territorio italiano, è il patrimonio su cui continueremo a investire, insieme alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale. Per vincere le sfide ambientali e sociali che ci attendono serve una nuova visione di sostenibilità che metta al centro l’efficienza energetica e le ESCO. Un obiettivo che possiamo raggiungere solo attraverso un'azione collettiva in grado di coinvolgere, insieme, il settore pubblico, quello privato e l’opinione pubblica. Prima di essere materia per ingegneri ed esperti, l’efficienza energetica è un modello culturale. Non si può prescindere dal contributo combinato delle buone pratiche di diminuzione degli sprechi e dei consumi di energia e di una consapevolezza civile, a tutti i livelli. Da qui il nostro impegno sui territori, dove operiamo per sensibilizzare e promuovere la cultura dell’efficienza", ha commentato Emanuela Trentin, Ceo di Siram Veolia.