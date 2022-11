AI, Datrix sigla partnership con Albemarle Asset Management

Datrix, al via accordo con Albemarle Asset Management per lo sviluppo di prodotti finanziari quantitativi basati su AI

È stato annunciato l’avvio della partnership tra Datrix, Gruppo leader nello sviluppo di servizi di Augmented Analytics basati su AI e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende e società quotata su Euronext Growth Milan, e Albemarle Asset Management (società regolata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito). Obiettivo della collaborazione è la realizzazione di prodotti di investimento che sfruttino le tecnologie sviluppate dalla controllata FinScience nel corso degli ultimi tre anni.

Nell’ambito della collaborazione, Albemarle Asset Management lancerà un prodotto quantitativo azionario UCITs focalizzato sul mercato USA e basato su tecnologie di machine learning proprietarie di FinScience. Inoltre, grazie all’accordo siglato con Datrix, verranno in futuro sviluppati prodotti di natura tematica e forte connotazione ESG (già adesso in fase avanzata di definizione). Ugo Pastori, Senior Fintech Advisor di Datrix, assumerà la carica di Principal dell’area investimenti di FinScience, rispondendo direttamente al CEO del Gruppo.

“Il prodotto che intendiamo lanciare sotto il brand F3 è il risultato di quasi tre anni di lavoro, nei quali abbiamo sfruttato al meglio la competenza tecnologica del Gruppo nell’analisi algoritmica dei dati, integrandola con una solida competenza dal punto di vista finanziario. Riteniamo che l’unione dei due mondi sia fondamentale nello sviluppo dei prodotti gestiti del futuro sia per considerazioni di controllo del rischio che di sempre maggiore personalizzazione degli stessi a favore degli investitori finali”, ha affermato Pastori.

“La partnership con Albemarle Asset Management è un passo molto importante per lo sviluppo dell’area Fintech del Gruppo Datrix e ci consentirà in futuro lo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate a supporto delle attività di investimento grazie ad un partner con una comprovata esperienza nel campo e con una presenza internazionale finalizzata allo sviluppo della clientela istituzionale”, ha dichiarato Fabrizio Milano d’Aragona, CEO del Gruppo Datrix.

Massimo Massimilla, Partner di Albemarle Asset Management, ha concluso: “Siamo entusiasti di partecipare con Datrix a questo progetto che vedrà l’utilizzo di tecnologie di machine learning applicate allo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni di investimento al servizio degli investitori professionali. Albemarle ritiene che l’utilizzo di tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale porterà importanti benefici all’attività di gestione degli investimenti ed è convinta che Datrix, una realtà in crescita e con elevate competenze in questo campo, sia il partner ideale per portare avanti progetti in questo ambito”.