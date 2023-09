Al cinema con Sky: biglietti ridotti per tutti gli abbonati

Sky, promossa l’iniziativa a supporto del cinema: gli abbonati potranno richiedere due biglietti a prezzo ridotto

Il cinema è una delle grandi passioni degli abbonati Sky. E, oltre al ricchissimo catalogo di film sulla piattaforma, da oggi fino al 30 settembre, Sky offrirà ai propri clienti un’opportunità in più per godersi, direttamente in sala, uno dei film in programmazione, anche internazionale, a un prezzo davvero vantaggioso.

Sky vuole così dare un contributo a sostegno del mondo del cinema e delle sale cinematografiche italiane, dopo un’estate di grandi numeri al box office, grazie anche al successo dell’iniziativa Cinema Revolution promossa dal Ministero della Cultura. Con questa iniziativa, promossa da Sky Extra, tutti gli abbonati potranno richiedere due buoni per andare al cinema pagando solo 3,50 euro a biglietto.

Gli ingressi a prezzo ridotto, utilizzabili fino al 10 ottobre, saranno validi tutti i giorni della settimana, festivi inclusi, per la visione di qualsiasi film in 2D nelle sale cinematografiche convenzionate con Stardust, la rete cinema più grande d’Italia, creata e gestita dalla content company QMI. Per richiedere i buoni cinema e scoprire tutte le altre iniziative è sufficiente accedere all’app My Sky o al sito.