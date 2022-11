Al via la International CAE Conference and Exhibition ‘22

La rivoluzione digitale nel mondo delle imprese

Ai nastri di partenza la 38esima edizione di International CAE Conference and Exhibition ’22.

L’evento, punto di riferimento internazionale della simulazione digitale nei settori chiave della ricerca e dell’industria ingegneristica, nei processi produttivi, della trasformazione digitale e nell'uso delle tecnologie 4.0, si apre con una due giorni on-line dove sono le aziende e i centri di ricerca a fare da protagonisti.

La medicina in silicio, la diagnostica di sistemi complessi, la simulazione digitale delle particelle in movimento applicata all’industria manifatturiera, machine learning, la dinamica dei fluidi e tanto altro ancora.

Il programma qui: https://www.caeconference.com/Transferring-technology-know-how.html

Sabato 18 novembre International CAE Conference si presenta nel prestigioso scenario di Palazzo Labia a Venezia, storica sede della RAI del Veneto, considerato un museo a cielo aperto per le opere presenti quali affreschi del Tiepolo e arazzi fiamminghi del XVI Secolo.

Qui si incontreranno personaggi di spicco del mondo accademico ed industriale che si confronteranno su visioni e strategie all’insegna della ‘metamorfosi digitale’ in tutti i campi della ricerca e dell’applicazione tecnico pratica.

Un appuntamento non solo per gli addetti ai lavori per esplorare le evoluzioni e le ultime tendenze delle simulazioni digitali, numeriche e ingegneristiche in Italia, in Europa e nel Mondo.

Significativo il panel dei relatori tra cui Cristina Leone, Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio; Luciano Gamberini, Professore Ordinario di Psicologia Sperimentale e Psicologia del Lavoro presso l’Università di Padova; Federico Zoppas, Presidente del Distretto Aereospaziale del Veneto; Franco Bonollo, Presidente della Scuola di Ingegneria presso l’Università di Padova