Ambienta, Namiral sigla accordo con RGI e acquisisce Unimatica

Ambienta, Namiral avvia partnership con RGI e completa l'acquisizione di Unimatica

Ambienta, uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale, è lieta di annunciare che la sua platform company Namirial, leader nel software e nei servizi fiduciari digitali, ha siglato un accordo di partnership con RGI, insurtech leader in Europa sostenuto da CVC, con la finalità di integrare i servizi fiduciari digitali (Digital Trust Services, DTS) di Namirial nell’offerta del Gruppo. Nel quadro dell’accordo, Namirial ha acquisito Unimatica, provider di soluzioni software per la gestione delle transazioni digitali al servizio di amministrazioni locali, di banche e assicurazioni e di altre aziende.

Con sede a Bologna, Unimatica vanta più di 20 anni di esperienza nella fornitura di software e servizi per le transazioni digitali e si rivolge in particolare a una clientela che comprende enti pubblici e aziende che operano nei settori regolamentati (soprattutto bancario e assicurativo). Con 86 persone in organico, Unimatica può contare su una solida rete di collaborazioni e serve oggi, direttamente o indirettamente, più di 5.000 clienti. L’operazione, finalizzata a consolidare e rafforzare l’attuale clientela di Namirial, concorre ad un piano strategico più ampio che coinvolge Namirial e RGI. La partnership crea importanti sinergie tra le due aziende, e consente a Namirial di ampliare e completare la propria offerta, aumentare la sua quota di mercato (soprattutto nell’ambito della pubblica amministrazione) e consolidare ulteriormente la propria posizione di leader nel settore.

Unimatica è la quinta acquisizione perfezionata da Ambienta e Namirial nel quadro di una strategia di consolidamento nel software e nei servizi fiduciari digitali partita nel maggio del 2020 con l’acquisizione di Namirial, quando Ambienta aveva individuato la rilevanza della digitalizzazione come strumento per ridurre l’impatto ambientale delle attività aziendali: impatti positivi includono, ad esempio, una riduzione della necessità di stampare documenti cartacei e di viaggiare per firmare contratti.