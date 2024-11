Amplifon: nominata da Forbes tra le migliori aziende al mondo per le donne

Amplifon tra le migliori aziende al mondo per le donne: riconosciuta da Forbes per inclusione e pari opportunità

Amplifon, leader mondiale nei servizi e soluzioni per la cura dell’udito, si distingue come una delle migliori aziende al mondo per le donne, inserendosi nella prestigiosa classifica “World’s Top Companies for Women” 2024 stilata da Forbes in collaborazione con Statista. Amplifon è una delle sole sette aziende italiane ad essere incluse nella lista, e l’unica appartenente alla categoria Healthcare Equipment & Service.

Il riconoscimento è il risultato di una vasta indagine internazionale condotta su un campione di circa 100.000 donne impiegate in aziende multinazionali di 37 diversi Paesi. La classifica considera elementi chiave come le pari opportunità di carriera, la gestione delle discriminazioni e gli sforzi per ridurre il divario retributivo di genere, offrendo un quadro dettagliato delle realtà aziendali più attente e inclusive a livello globale.

Amplifon si distingue per il suo impegno a favore dell’uguaglianza di genere e per una cultura aziendale che valorizza le persone. L’approccio delle risorse umane si articola su tre pilastri: organizzazione, persone e cultura, considerati motori essenziali per la crescita. Questo modello si traduce in una forte attenzione allo sviluppo e alla valorizzazione dei talenti, supportata da politiche orientate al benessere e all’inclusione.

Oggi Amplifon può contare su una presenza internazionale di oltre 20.300 dipendenti e collaboratori in 26 Paesi. In un settore come quello del retail e dei servizi, dove il capitale umano rappresenta un valore aggiunto fondamentale, l’azienda si impegna a promuovere ambienti di lavoro inclusivi e motivanti. Essere riconosciuti tra le migliori aziende per le donne a livello globale non solo rafforza la reputazione di Amplifon, ma conferma anche il ruolo cruciale che le politiche aziendali inclusive hanno nella costruzione di un ambiente di lavoro più equo e stimolante.