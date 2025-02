Amplifon, ottenuto il Best Performance Award 2025

Amplifon premiata dalla SDA Bocconi School of Management come “Best Performer of the Year” per eccellenza e crescita sostenibile

Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento aggiudicandosi il Best Performance Award 2025 nella categoria “Best Performer of the Year”. Il premio, assegnato dalla SDA Bocconi School of Management, è dedicato alle imprese italiane che si distinguono per crescita e capacità di creare valore economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale.

Il premio è stato ritirato dal CEO di Amplifon, Enrico Vita, nel corso di una cerimonia tenutasi presso la sede di SDA Bocconi. “Ci fa molto piacere ricevere il Best Performance Award 2025, che rappresenta un premio al percorso di crescita intrapreso dalla nostra azienda in questi anni e, soprattutto, un riconoscimento dell’impegno delle persone di Amplifon a beneficio dei nostri clienti e di tutti gli stakeholder”, ha commentato Vita.

L’assegnazione del premio arriva in un contesto in cui Amplifon si distingue per un approccio strategico basato sull’innovazione e sulla sostenibilità. L’azienda ha sviluppato il piano di sostenibilità “Listening Ahead”, che prevede ambiziosi obiettivi per il futuro. Tra le iniziative più significative figurano l’erogazione di test gratuiti dell’udito con un impatto economico stimato in 600 milioni di euro entro il 2026, l’impegno a utilizzare il 100% di energia rinnovabile entro il 2030 e il supporto costante alla Fondazione Amplifon, che si occupa di attività sociali e comunitarie.

Fondata 75 anni fa, Amplifon è oggi un punto di riferimento globale nel settore dell’hearing care. L’azienda opera in 26 Paesi attraverso una rete di oltre 10.000 punti vendita e conta 20.300 dipendenti. Grazie alla sua costante attenzione alle esigenze dei clienti e alla ricerca di soluzioni innovative e personalizzate, il gruppo ha raggiunto ricavi annui di circa 2,3 miliardi di euro.

Il Best Performance Award, basato su un’analisi multidimensionale che valuta non solo gli indicatori economici e finanziari ma anche l’innovazione e l’impatto sociale e ambientale, conferma il ruolo di Amplifon come modello di eccellenza nel panorama imprenditoriale italiano. L’azienda si distingue per la capacità di coniugare sviluppo economico e responsabilità sociale, dimostrando che crescita e sostenibilità possono procedere di pari passo.