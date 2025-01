Amplifon rafforza la presenza in Piemonte e Valle d’Aosta: acquisiti MagicSon e Sonar

Amplifon acquisisce MagicSon e Sonar: 27 nuovi centri acustici rafforzano la rete in Piemonte e Valle d’Aosta

Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, ha annunciato di aver completato l’acquisizione del 100% del capitale di MagicSon e Sonar, due aziende torinesi che gestiscono complessivamente 27 centri acustici nelle regioni Piemonte e Valle d’Aosta. L’operazione rappresenta per Amplifon un’importante opportunità per integrare due realtà storiche del territorio, accomunate dall’attenzione alla qualità del servizio.

I punti vendita di MagicSon e Sonar si aggiungono in modo complementare alla rete già esistente di Amplifon nelle due regioni, rafforzandone ulteriormente la presenza. Fondata nel 1950 a Milano, Amplifon opera in Italia con una rete di oltre 800 negozi, offrendo servizi dedicati alla cura dell’udito a circa 100mila persone ogni anno.