Amplifon rafforza la sua presenza in Polonia con l’acquisizione di KIND Aparaty Słuchowe

Amplifon acquisisce il network di KIND in Polonia e raddoppia la propria presenza nel Paese

Nel 2025, Amplifon, leader globale nelle soluzioni e nei servizi per la cura dell’udito, annuncia di aver completato l’acquisizione del 100% di KIND Aparaty Słuchowe, la divisione polacca del gruppo tedesco KIND, specializzato nel retail dell’hearing care. L’operazione consente ad Amplifon di ampliare significativamente la propria presenza in Polonia grazie all’integrazione di una rete di oltre 120 punti vendita, suddivisi in parti uguali tra negozi diretti e satelliti operanti a tempo parziale. Questa espansione si affianca alla già consolidata rete di circa 115 negozi diretti del Gruppo nel Paese. L’azienda acquisita registra ricavi annui pari a circa 10 milioni di euro e, con il tempo, i punti vendita entreranno a far parte della rete Amplifon, adottandone il marchio.

Commentando l’operazione, il CEO di Amplifon, Enrico Vita, ha dichiarato: “Grazie a questa operazione abbiamo colto l’opportunità di raddoppiare la nostra presenza in Polonia, superando i 230 punti vendita e diventando uno dei principali operatori nel mercato a maggiore crescita dell’Europa Centro-Orientale. Siamo lieti di accogliere nuovi colleghi nel nostro Gruppo e di poter offrire i nostri servizi altamente personalizzati di cura dell’udito a un numero crescente di persone in Polonia”.

La Polonia rientra nella regione EMEA (Europe and Middle East), l’area più rilevante per Amplifon in termini di ricavi, con una rete di circa 6.700 negozi distribuiti in 13 Paesi. A livello globale, il Gruppo è attivo in 26 nazioni con oltre 10.000 punti vendita.