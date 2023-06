Amplifon, premiata per il Report di Sostenibilità 2022

Amplifon, ottenuto il premio di Biblioteca Bilancio Sociale per il Report di Sostenibilità 2022

Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, ha ottenuto il premio di Biblioteca Bilancio Sociale per il proprio Report di Sostenibilità 2022. Il premio, giunto alla sua ottava edizione, riconosce l’impegno oggettivo delle imprese nelle attività di reporting sull’inclusione, intesa come consapevolezza e valorizzazione della diversità.

Amplifon è stata premiata nella categoria “Stakeholder”, per il ruolo fondamentale che gli stakeholder della Società ricoprono nella definizione della strategia di sostenibilità. I riconoscimenti complessivi sono stati 15 su oltre 70 aziende partecipanti. Per l'azienda è un ulteriore attestazione di impegno sulle tematiche ESG e di sostenibilità, che si riflette anche nelle varie attività implementate per raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano di Sostenibilità “Listening Ahead”.