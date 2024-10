Amplifon, presentati i risultati dei primi nove mesi 2024: ricavi in crescita a €1,7 mld

Amplifon annuncia i risultati dei primi nove mesi del 2024: ricavi in forte crescita pari a 1,7 miliardi di euro e EBITDA a 412 milioni

Amplifon, leader mondiale nel settore delle soluzioni e dei servizi per l’udito, ha recentemente reso noti i risultati finanziari per i primi nove mesi del 2024, evidenziando un trend di crescita robusto nonostante un contesto di mercato sfidante. I ricavi consolidati hanno raggiunto 1,75 miliardi di euro, con un incremento dell’8% a cambi costanti e del 6,1% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo significativo aumento è stato sostenuto da una crescita organica superiore al mercato di riferimento, che ha registrato un +4,3%, e da un’accelerazione delle acquisizioni, che ha contribuito per un +3,7%.

L’EBITDA ricorrente si è attestato a 412,2 milioni di euro, mostrando un aumento del 6,9% rispetto ai 385,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2023. Nonostante le sfide del mercato europeo, in generale più debole rispetto alle aspettative, il margine EBITDA si è mantenuto solido al 23,6%, con un incremento di 10 punti base. Questo risultato è ancor più notevole considerando la diluizione derivante dalla rapida espansione del network di negozi diretti di Miracle-Ear negli Stati Uniti, che ha visto l'acquisizione di circa 100 punti vendita dall'inizio dell’anno.

Un aspetto cruciale evidenziato nel report è la continua espansione della rete di vendita, che ha superato quota 10.000 punti vendita a livello globale, grazie a 370 negozi acquisiti nel corso dell'anno, in particolare in mercati chiave come Stati Uniti, Francia, Germania e Cina, dove la rete ha ora superato i 500 punti vendita. Questo risultato sottolinea l’efficacia della strategia di crescita di Amplifon, che si è concentrata su acquisizioni mirate per consolidare la propria presenza nei mercati in espansione.

Tuttavia, la posizione finanziaria netta ha mostrato un aumento rispetto a dicembre 2023, raggiungendo 1.068,3 milioni di euro. Questo incremento è stato principalmente il risultato di investimenti in capitale (capex) e acquisizioni per un totale di 283 milioni di euro, oltre alla distribuzione di dividendi e riacquisto di azioni per 86 milioni di euro. La leva finanziaria al 30 settembre 2024 si attesta ora a 1,78x, rispetto a 1,50x a fine 2023, segnalando un maggiore indebitamento ma anche un posizionamento strategico per future opportunità di crescita.

Nonostante il contesto macroeconomico difficile, il CEO di Amplifon, Enrico Vita, ha espresso ottimismo riguardo al futuro: “Nei primi nove mesi del 2024 abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita dei ricavi grazie a una performance organica superiore al mercato di riferimento e al significativo contributo delle acquisizioni”. Vita ha anche sottolineato l’importanza degli investimenti continui che hanno ulteriormente rafforzato la posizione competitiva del gruppo nel mercato globale dell’“hearing care”.

Per quanto riguarda il terzo trimestre del 2024, i ricavi consolidati si sono attestati a 567,6 milioni di euro, in crescita dell’8% a cambi costanti. Questa crescita è stata sostenuta dalla solidità della performance organica e dalla continua espansione attraverso acquisizioni, nonostante la pressione di una base comparativa molto sfidante. Tuttavia, l’EBITDA per il terzo trimestre ha registrato un aumento più contenuto, pari al 4,8%, con un margine che si attesta al 20,3%, mostrando una leggera flessione rispetto all'anno precedente, dovuta a una minore leva operativa e a maggiori investimenti in marketing.

I risultati economici del terzo trimestre, pur evidenziando un calo rispetto ai risultati dello stesso periodo del 2023, riflettono le sfide affrontate da Amplifon in un mercato europeo in ripresa, ma ancora debole. La società ha affrontato con determinazione queste sfide, continuando a investire nel rafforzamento della rete di audioprotesisti e nel miglioramento dell’offerta di servizi, preparandosi per l'attesa crescita del mercato legata ai cambiamenti normativi.

Amplifon ha dimostrato una resilienza notevole e una capacità di adattamento alle mutevoli condizioni del mercato. Con una strategia di crescita ben definita e un focus sulle acquisizioni mirate, la società si pone obiettivi ambiziosi per il futuro, confermando l’intenzione di raggiungere una crescita dei ricavi a tassi high-single digit per l’intero anno e di mantenere un margine EBITDA ricorrente sostanzialmente in linea con i livelli del 2023. L’impegno di Amplifon nella continua espansione e nel miglioramento dei propri servizi evidenzia la sua determinazione a rimanere leader nel settore delle soluzioni per l’udito.