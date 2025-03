Amplifon, risultati 2024 da record: superati i 2,4 miliardi di euro di ricavi

Amplifon presentata i risultati al 31 dicembre 2024: superati i 2,4 miliardi di euro di ricavi, +7% a cambi costanti rispetto al 2023

Amplifon chiude il 2024 con numeri da record, confermando la propria leadership globale nel settore delle soluzioni e dei servizi per l’udito. Il gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a 2,409 miliardi di euro, segnando una crescita del +7% a cambi costanti rispetto al 2023. L’EBITDA ricorrente è salito a 567,7 milioni di euro (+4,8%), con un margine del 23,6%, mentre l’utile netto ricorrente si attesta a 151,7 milioni di euro.

Il 2024 ha visto un incremento dei ricavi spinto da una crescita organica del +3,4% e dall’accelerazione delle acquisizioni (+3,6%), nonostante il mercato europeo abbia registrato una performance inferiore alle attese. Nel corso dell’anno, Amplifon ha investito oltre 192 milioni di euro per acquisire circa 400 nuovi punti vendita, superando la soglia dei 10.000 negozi a livello globale.

Per la prima volta nella sua storia, Amplifon ha visto gli Stati Uniti diventare il principale mercato in termini di ricavi. La regione America ha registrato un aumento del fatturato del +18,1%, trainato da una crescita organica a doppia cifra (+10,6%) e dal contributo delle acquisizioni (+9,2%). Il network diretto di Miracle-Ear ha raggiunto i 400 punti vendita.

Il gruppo ha continuato a investire significativamente nel proprio marchio, nella rete di punti vendita e nella formazione degli audioprotesisti, con 575.000 ore di formazione erogate ai dipendenti nel 2024. Guardando al futuro, Amplifon prevede per il 2025 una crescita dei ricavi mid to high single-digit e un margine EBITDA ricorrente di almeno il 24%.

“Nel 2024 abbiamo proseguito il nostro percorso di forte crescita dei ricavi superando i 2,4 miliardi di euro, grazie a una performance organica superiore al mercato di riferimento e all’accelerazione delle acquisizioni, con 400 nuovi punti vendita rilevati nel corso dell’anno tra Europa, Stati Uniti e Cina, nonostante un andamento del mercato europeo ancora al di sotto delle aspettative. In particolare, grazie a un altro anno di crescita significativa, gli Stati Uniti sono diventati per la prima volta il nostro principale mercato in termini di ricavi", ha dichiarato Enrico Vita, CEO di Amplifon.

Vita ha concluso: "In un anno molto sfidante, con un mercato globale ancora lontano dai livelli storici di crescita, abbiamo investito sul nostro marchio, sulla rete di punti vendita e sugli audioprotesisti per rafforzare il nostro posizionamento competitivo e prepararci a raccogliere i frutti dell’attesa ripresa del mercato europeo, in particolare della Francia. Siamo molto fiduciosi sulle nostre prospettive di crescita per il 2025, sia in termini di ricavi che di profittabilità”.