ANBI, Consorzio C.E.R.: presentata la scoperta del 'Biochar'

ANBI, Consorzio C.E.R.: annunciata la scoperta del 'Biochar' per l'assorbimento di agenti inquinanti come nitrati e fosfati

Una nuova scoperta nel campo della sostenibilità ambientale ha fatto il suo debutto internazionale ad Acqua Campus, il centro di ricerca del Consorzio Canale Emiliano Romagnolo-ANBI, situato a Budrio, in provincia di Bologna. Si tratta del Biochar, un materiale derivante dal carbone vegetale, che ha dimostrato di avere un'incredibile efficacia nell'assorbimento di agenti inquinanti come nitrati e fosfati. Ottenuto attraverso il processo di pirolisi, una decomposizione termochimica di diversi tipi di biomassa, il Biochar è stato testato in appositi sistemi filtranti, riuscendo ad abbattere fino all'80% dell'azoto presente. Questa proprietà, che dura circa due mesi, rende il Biochar un'opzione altamente efficiente per la depurazione delle acque.

La ricerca è stata presentata durante la chiusura del progetto europeo H2020 WATERAGRI a Lund, in Svezia, da parte del Consorzio C.E.R. e dell'Università di Bologna, partner chiave del progetto. Iniziato nel 2020 e conclusosi quest'anno, il progetto WATERAGRI si è concentrato sulla gestione intelligente della risorsa idrica e sullo sviluppo di soluzioni sostenibili per il recupero dei nutrienti delle acque di drenaggio agricolo e il trattamento delle acque reflue.

"I risultati ottenuti confermano il costante impegno di ANBI nella ricerca di soluzioni innovative e nell'ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica", ha dichiarato Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue). Il Biochar sarà al centro dell'evento inaugurale "Start up-Le innovazioni per l’agricoltura 4.0 e l’uso efficiente dell’acqua" di ANBI al salone fieristico Macfrut, che si terrà dall'8 al 10 Maggio all'Expo Centre di Rimini. L'inaugurazione dello stand è prevista mercoledì dalle ore 12:00, con la presenza dei rappresentanti delle istituzioni.

"Conservare l'acqua per nutrire il futuro è il tema della nostra presenza in fiera quest'anno. Ampio spazio sarà dedicato alle tecniche di adattamento alla crisi climatica e alle esperienze pratiche nell'area Acqua Campus Field Solution. La partnership con Macfrut è ormai una tradizione attesa non solo dagli operatori ortofrutticoli, ma anche dalle scuole che parteciperanno a laboratori e concorsi", ha anticipato Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI. Il Biochar rappresenta quindi una promettente soluzione per contrastare l'inquinamento da nitrati e fosfati, offrendo un'opportunità concreta per un futuro più sostenibile e resiliente.