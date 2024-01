Arca Fondi raccoglie 2,5 mld nel 2023 e arriva a toccare i 40 miliardi di AUM

Arca Fondi accumula quasi 2,5 miliardi di euro nel 2023: toccati i 40 miliardi di Asset Under Management

Arca Fondi ha chiuso il 2023 con una raccolta record pari a quasi 2,5 miliardi di euro, in netta controtendenza rispetto al mercato di riferimento. Un risultato eccezionale che ha consentito alla società di celebrare il suo quarantennale arrivando a toccare i 40 miliardi di euro di Asset Under Management. Nel 2023 Arca Fondi è riuscita ad attrarre più di 44.500 nuovi clienti, in un contesto in cui l’industria del risparmio gestito ha risentito dell’aumento dei tassi di interesse e delle mutevoli condizioni dei mercati. Traguardi importanti, resi possibili dall’approccio della SGR, che si distingue per l’attenta analisi del contesto di mercato, per la costante innovazione della propria offerta e per la solidità della partnership con i collocatori.

Lo scorso anno sono stati lanciati diversi nuovi prodotti, tra i quali Arca Cedola Attiva Plus, un Fondo obbligazionario altamente diversificato che distribuisce proventi periodici, Arca Difesa Attiva, un Fondo progettato per preservare il capitale investito garantendo al contempo una partecipazione ai rialzi dei mercati azionari e Arca Target Protetto, un fondo a capitale protetto con orizzonte di investimento annuale. La SGR milanese è inoltre entrata nel mondo dei Private Markets lanciando "Arca Space Capital", un Fondo di private equity sviluppato in collaborazione con Space Capital Advisors per investire in piccole e medie imprese italiane che presentino elevato potenziale di crescita. In ambito sostenibilità sono stati, infine, promossi due nuovi fondi: “Arca Social Leaders 30” e “Arca Green Bond”.

Ugo Loeser, Amministratore Delegato di Arca Fondi, ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti, specialmente in un contesto di mercato complesso come quello del 2023. I successi ottenuti derivano dalla solidità dei valori che caratterizzano la nostra società da 40 anni: innovazione, qualità del servizio, trasparenza e attenzione ai rendimenti generati per i sottoscrittori. Questi valori ci hanno consentito di instaurare relazioni solide con i nostri clienti e partner collocatori, permettendoci di rafforzare la nostra posizione di primo piano nel mercato italiano".