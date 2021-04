Artigiancassa, nominato il nuovo CdA: Vannetti presidente

Nuovo Consiglio di Amministrazione per Artigiancassa, Ferrer Vannetti subentra a Fabio Petri

L’Assemblea degli Azionisti di Artigiancassa, banca di riferimento delle piccole e medie imprese, controllata da BNL Gruppo BNP Paribas e partecipata dalle Confederazioni nazionali dell’artigianato, ha nominato oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ferrer Vannetti è il nuovo Presidente e subentra a Fabio Petri, arrivato a scadenza mandato. Vannetti ha una lunga e diversificata esperienza in Confartigianato, oltre che nel mondo imprenditoriale; già Vice Presidente di Artigiancassa, ora alla presidenza potrà valorizzare in modo più incisivo la profonda conoscenza del settore artigiano e delle PMI.

Giuseppe Maria Pignataro diventa Direttore Generale in sostituzione di Francesco Simone, alla guida di Artigiancassa da dicembre 2015, che ha deciso di intraprendere nuove sfide professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato Francesco Simone per l’impegno profuso in questi anni, che hanno permesso uno sviluppo di rilievo di Artigiancassa e l’affermazione della Banca come punto di riferimento dell’imprenditoria artigiana, augurandogli per il futuro i migliori successi professionali.

Pignataro in BNL dal 1982, ha maturato una vasta e qualificata esperienza in funzioni apicali della Rete sul territorio, della Direzione Generale ed in Società del Gruppo BNP Paribas. Con la sua nomina, Artigiancassa punta a valorizzare e rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nel mercato delle PMI a livello nazionale.

Il Presidente Vannetti ha ringraziato Fabio Petri per il valido contributo professionale e personale durante il suo triennio di presidenza; ha confermato il proprio impegno unitamente a quello del CdA nella realizzazione del Piano Industriale 2021-2025 di Artigiancassa, per consolidarne il ruolo di Banca innovativa, cogliendo le opportunità legate alla digital transformation a beneficio delle esigenze degli imprenditori e degli artigiani, facendo evolvere le linee di business core: dai finanziamenti alla gestione della liquidità delle aziende, fino al migliore utilizzo delle agevolazioni e dei fondi pubblici per il settore.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Artigiancassa è ora così composto: Presidente Ferrer Vannetti (Confartigianato); Vice Presidente Vicario Mario Girotti; Vice Presidente Dino Sodini (CNA); Luca Bonansea (BNL); Giuseppe Crescenti (BNL); Francesco Di Natale (CNA); Carmela Galluzzo (BNL); Nicola Molfese (Casartigiani); Angelo Novati (BNL).

Compongono il nuovo Collegio Sindacale: Enzo Giancontieri (Presidente); Antonio Baldelli (Sindaco Effettivo); Andrea Perrone (Sindaco Effettivo); Carlo Allegrezza (Sindaco Supplente); Carlo Cinotti (Sindaco Supplente).