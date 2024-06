Asco Pompe acquisisce la maggioranza di Mencarelli Pompe e Valvole

Asco Pompe annuncia l’acquisizione della maggioranza delle quote di Mencarelli Pompe e Valvole

Asco Pompe, la storica azienda di Rozzano leader nella distribuzione e produzioni di pompe volumetriche e sistemi ingegnerizzati per il fluid handling, acquisisce la maggioranza delle quote dell’altra storica azienda del settore Mencarelli Pompe e Valvole. Quest'ultima è specializzata nella produzione e commercializzazione, in tutto il mondo, di elettropompe centrifughe, centrifughe autoadescanti e volumetriche in acciaio inox. Mencarelli Pompe e Valvole, il cui attuale fatturato è di oltre 2,3 milioni di euro, manterrà la sua sede operativa a Bresso, pur entrando a far parte dell’azienda di Rozzano, il cui fatturato è di 20 milioni.

Guido Mencarelli, rappresentante della terza generazione della famiglia fondatrice, continuerà a ricoprire il ruolo di presidente e manterrà parte delle quote. Scegliendo Asco Pompe come partner, Mencarelli spera di trovare una potente leva per migliorare il posizionamento dell’azienda sul mercato italiano ed estero.

Le attività operative e commerciali di entrambe le aziende prendono immediatamente il via. Asco Pompe e Mencarelli Pompe e Valvole si uniranno per presentare congiuntamente una vasta gamma di pompe, adatte ai più svariati settori industriali, durante la prossima fiera Achema, che si terrà a Francoforte dal 10 al 14 giugno.

Giulio Fusi, Ceo di Asco Pompe, ha dichiarato: “Negli ultimi anni, abbiamo acquisito diverse aziende che realizzano prodotti e componenti complementari alle nostre attività, ampliando così la nostra gamma commerciale e rafforzando la nostra presenza sul mercato. In questo contesto, si inserisce l'acquisizione strategica dell'azienda Mencarelli, un'azienda di eccellenza, dotata di una significativa capacità produttiva, in quanto gestisce internamente l'intera produzione e possiede un notevole know-how tecnico. A ciò si aggiunge la nostra esperienza di oltre 70 anni nella distribuzione di prodotti per il pompaggio dei fluidi. Questo sinergico binomio consentirà a Mencarelli di avvalersi della forza commerciale di Asco Pompe, aumentando così la competitività sul mercato".

“La nostra realtà imprenditoriale incarna l'archetipo della storia imprenditoriale italiana, caratterizzata da un percorso evolutivo che si tramanda di generazione in generazione. L’ingresso di Asco Pompe assicura un futuro prospero per la nostra azienda, offre nuove opportunità di crescita ai nostri dipendenti e nuove soluzioni tecnologicamente avanzate ai nostri clienti. Desidero sottolineare che l'operazione si è svolta in un clima estremamente amichevole e cordiale, caratterizzato da reciproca fiducia e stima ed i professionisti coinvolti hanno contribuito nel miglior modo possibile al successo dell'iniziativa. Adesso affrontiamo questo nuovo capitolo della storia dell’azienda con la stessa passione e dedizione che da sempre ci contraddistinguono, pronti ad affrontare le sfide del mercato con determinazione e fiducia", ha aggiunto Guido Mencarelli.

L’operazione di acquisizione è stata seguita da SHC Advisor per la parte venditrice e da Studio IUXTA di Turati e Bernardinello per la parte acquirente. Entrambi gli Advisor hanno seguito le fasi della due diligence e la fase contrattuale. Gli aspetti legali, invece, sono stati seguiti da RP Legal & Tax per la parte venditrice e sempre dallo Studio IUXTA di Turati e Bernardinello per la parte acquirente.

Matteo Alaimo, partner di SHC Advisor, ha affermato: “Siamo estremamente soddisfatti di questa acquisizione, in quanto rappresenta un esempio di eccellenza e continuità nell'imprenditoria italiana: due aziende nazionali che operano in sinergia con l'obiettivo comune di espandere la propria presenza sul mercato globale. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente il management di entrambe le aziende per la piena fiducia che ha riposto nel nostro team".