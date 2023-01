ASPI, al via primo Sustainability-Linked bond da 750 mln

ASPI, collocato sul mercato il suo primo prestito obbligazionario

Sustainability-Linked per 750 milioni di euro

Autostrade per l’Italia ha collocato il suo primo prestito obbligazionario Sustainability-Linked per 750 milioni di euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes recentemente aggiornato. La domanda da parte degli investitori istituzionali è stata pari a oltre 6 miliardi di euro (otto volte l’offerta), a conferma del solido posizionamento della Società sui mercati internazionali del credito e del suo impegno in materia di finanza sostenibile.

“La prima emissione obbligazionaria sostenibile di Autostrade per l’Italia", ha dichiarato l’Amministratore delegato Roberto Tomasi, "è una ulteriore prova dell’impegno della società nell’integrare l’attenzione ai temi ambientali e sociali nella propria strategia che punta a obiettivi sfidanti di riduzione delle emissioni di gas serra e che vede, tra le diverse azioni, la messa a terra di un capillare piano di installazione di punti di ricarica ultraveloce per veicoli elettrici.”

I proventi dell’emissione permettono di aumentare la dotazione di strumenti finanziari a servizio degli interventi di ammodernamento e potenziamento della rete autostradale oltre che per finalità societarie generali. Le nuove obbligazioni saranno quotate presso Euronext di Dublino.