ASPI, arriva a Bietto il progetto per la sicurezza stradale nelle scuole

ASPI, giunge a Bietto il progetto per la sicurezza stradale nelle scuole il collaborazione con la Polizia di Stato

Sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. Con quest’obiettivo Polizia di Stato ed Autostrade per l’Italia hanno coinvolto gli studenti del Liceo Scientifico “E. Amaldi” di Bitetto (Città Metropolitana di Bari) in un vero e proprio percorso interattivo dedicato alla sicurezza stradale: workshop didattici, eventi live e un contest dedicato ai partecipanti, che coinvolgerà fino a maggio circa 200 istituti selezionati sui territori attraversati dalla rete ASPI e oltre 12mila ragazze e ragazzi che frequentano gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado.

Gli asset autostradali gestiti da Aspi sul territorio costituiscono l’asse portante della regione. In particolare, le tratte in gestione alla Direzione VIII Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia si estendono per 286 km lungo il territorio pugliese, includendo il tratto da Candela a Canosa dell’A16 e quello conclusivo dell’A14, l’autostrada che costeggia il Mar Adriatico.

Oggi, alla presentazione del progetto presso il Liceo "E. Amaldi" di Bitetto, il Direttore del Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, Roberto Pastore, e il Commissario Capo della Polizia di Stato, Davide Giandonato, hanno dialogato con le studentesse e gli studenti, evidenziando quanto la sicurezza stradale e il rispetto delle corrette condotte alla guida siano cruciali, riconsegnando ai presenti il proprio vissuto e la tangibile esperienza acquisita.

“La Polizia Stradale è una delle Specialità della Polizia di Stato e si occupa in via principale del settore strategico del controllo e della regolazione della mobilità su strada. I suoi compiti sono individuati all'art. 11 del Codice della Strada e contemplano le attività connesse alla prevenzione del fenomeno infortunistico, alla rilevazione degli incidenti stradali, ed all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. La Polizia Stradale promuove iniziative e campagne dedicate alla sicurezza stradale ed alla diffusione della cultura della guida sicura. Proprio per questo molta attenzione è dedicata al mondo dei giovani, per sensibilizzare i guidatori del futuro sull’importanza di adottare comportamenti corretti alla guida.” Con queste parole il Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale della Puglia Luca Speranza ha partecipato la mission della Polizia Stradale in questa Campagna promossa da Autostrade per l’Italia.

“Le tratte di nostra competenza sono strategiche per la mobilità del territorio e in particolare per l’industria del turismo e della cultura. Ogni giorno operiamo per garantire la massima sicurezza delle persone che attraversano la nostra rete. Nei mesi estivi, quando i flussi toccano anche punte di oltre 3.000 veicoli/ora, rafforziamo ulteriormente le nostre squadre di viabilità e pattugliamento con un incremento di uomini e mezzi adeguato al variare dei volumi di traffico. Credo che questa iniziativa abbia lo stesso valore del lavoro che facciamo ogni giorno sulla nostra rete; la sicurezza, infatti, parte dai banchi di scuola e dipende da ciascuno di noi”, dichiara il Direttore del Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, Roberto Pastore.

Il progetto nelle scuole prevede un test personalizzato, da seguire in aula individualmente su smartphone, che porta ogni ragazzo guidato dal docente a seguire da vicino i temi sulla sicurezza stradale. Con il supporto dei professori, i giovani potranno approfondire lo studio con workshop e materiale educativo multimediale predisposto da ASPI.