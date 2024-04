ASPI, il progetto sulla sicurezza stradale fa tappa a Sesto Fiorentino

ASPI e Polizia di Stato: il progetto sulla sicurezza stradale nelle scuole fa tappa a Sesto Fiorentino

Prosegue a Sesto Fiorentino il progetto realizzato da Autostrade per l'Italia in collaborazione con Polizia di Stato. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare le nuove generazioni sulla consapevolezza delle conseguenze legate ai comportamenti scorretti alla guida. Ad essere coinvolti gli studenti del Liceo Artistico Sesto Fiorentino in un vero e proprio percorso interattivo dedicato alla sicurezza stradale: workshop didattici, eventi live e un contest dedicato ai partecipanti, che coinvolgerà fino a maggio circa 200 istituti selezionati, sui territori attraversati dalla rete ASPI e oltre 12mila ragazze e ragazzi che frequentano gli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado.

“Sulla strada e nelle scuole, la Polizia Stradale, specialità della Polizia di Stato, cura, da anni, l’obiettivo di raggiungere il cuore delle future generazioni di autisti e condividere con loro, in un confronto sempre franco, gli argomenti legati alla sicurezza su strada. Oltre a quella di oggi, siamo impegnati in diverse iniziative, come 'Incroci' o 'Icaro': la Polizia Stradale, nella sua missione di esserci sempre, è costantemente in prima linea, anche quando si tratta di trasmettere, ai nostri ragazzi, informazioni e consigli", afferma la Polizia Stradale.

La Direzione IV Tronco di Autostrade per l’Italia gestisce in Toscana l’A1 dal km 210+100 al km 417+600, la Variante di Valico (A1 var) e la totalità dell’autostrada A11, per una competenza complessiva di oltre 320 km. I tratti autostradali che attraversano la Regione rappresentano uno snodo viabilistico cruciale per il Paese, un asset infrastrutturale cardine per l’economia e il turismo.

“Il dialogo con le nuove generazioni è vitale per promuovere la cultura della sicurezza in modo capillare e questa iniziativa ci offre la possibilità di dare il nostro contributo per rendere le alunne e gli alunni protagonisti di un percorso di educazione e consapevolezza collettivo”, afferma Luca Della Longa, Direttore del IV Tronco di Autostrade per l’Italia, “il Gruppo ASPI, nell’ottica di una mobilità sempre più sicura e performante, vede il territorio toscano protagonista del proprio piano di rigenerazione della rete, con interventi già conclusi e altri in fase avanzata. Lavoriamo affinché le nuove generazioni possano contare su un’infrastruttura sempre più moderna, sicura e vicina agli utenti”.

Il progetto nelle scuole prevede un test individuale in aula, personalizzato su smartphone, che porta ogni ragazzo guidato dal docente a seguire da vicino i temi sulla sicurezza stradale. Con il supporto dei professori, i giovani potranno approfondire lo studio con workshop e materiale educativo multimediale predisposto da ASPI.