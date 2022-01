ASPI, MOVYON ed Elis premiano l'innovazione in sostenibilità e sicurezza

Autostrade per l’Italia, insieme a MOVYON ed Elis Innovation Hub premia i sei progetti più innovativi per sostenibilità e sicurezza delle infrastrutture nell’ambito di Argo Innovation Lab, la piattaforma voluta dal Gruppo Autostrade insieme nel solco del proprio percorso di open innovation nell’ambito del suo piano di trasformazione, giunto ormai al suo terzo anno di attuazione. Argo Innovation Lab è una rete di sinergie, collaborazione e progetti messa in campo con il mondo dell’Università e deLla Ricerca, una ‘call’ multidisciplinare rivolta ai talenti per contribuire all’obiettivo condiviso di un panorama infrastrutturale sempre più sicuro e moderno.

Tomasi: “Mettere in rete conoscenze”

“Mettere in rete saperi e conoscenze, per affrontare le sfide del futuro è fondamentale il gioco di squadra” dice l’Amministratore Delegato di Aspi Roberto Tomasi.

Lanciata a maggio 2021 questa call for ideas ha appunto coinvolto università, centri di ricerca, start-up e aziende. Obiettivo comune: infrastrutture nuove, capaci di produrre soluzioni tecnologiche innovative. Ed ecco quindi nuovi sistemi di valutazione degli effetti del traffico pesante e di particolari condizioni ambientali sui ponti; metodologie per la gestione sostenibile della sicurezza della rete stradale; sviluppo di strutture di rinforzo per eseguire interventi strutturali senza la necessità di chiudere ponti o cavalcavia.

Le idee

Sono state oltre 50 le proposte progettuali arrivate in questi mesi. Tra i vincitori ecco il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, l’Università di Salerno, l’Università di Perugia, CIRCLE (Center for Infrastructure Resilience in Circle as Livable Environments) ed EUCENTRE.

Ad ogni progetto è stato assegnato un grant di 35mila euro che supporterà lo sviluppo della soluzione.

Il ruolo di MOVYON

“Il programma ha permesso di creare proficue opportunità con le migliori eccellenze del sistema-ricerca italiano - commenta Lorenzo Rossi, AD di MOVYON – siamo orgogliosi di poter ora accompagnare i progetti premiati nel loro percorso di sviluppo, mettendo a disposizione per la loro sperimentazione il laboratorio a cielo aperto più grande d’Europa: i tremila chilometri della rete autostradale gestita da Autostrade per l’Italia”

Importante il ruolo di ELIS Innovation Hub, che ha contribuito alla creazione del progetto ARGO Innovation Lab. “Siamo riusciti a costruire un modello di innovazione aperto con immediate ricadute concrete e d’impatto, progetti di business e di implementazione sociale ed ambientale. Siamo certi che tale modello possa essere nei prossimi anni ampliato ed esteso”.