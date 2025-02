ASPI e Polizia di Stato insieme per promuovere la cultura della guida sicura in presenza di cantieri

Sicurezza stradale: al via la nuova campagna di Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato per tutelare viaggiatori e lavoratori

Parte oggi la nuova campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale promossa da Autostrade per l’Italia in collaborazione con la Polizia Stradale, il reparto specializzato della Polizia di Stato. L’obiettivo è richiamare l’attenzione dei viaggiatori sull’importanza di una guida responsabile, con particolare riferimento alle precauzioni da adottare nei pressi dei cantieri stradali.

Dietro ogni gilet catarifrangente e casco di protezione si trova una persona, un lavoratore che è anche un padre, una figlia o un familiare atteso a casa. Rispettare le norme del codice della strada non significa solo tutelare la propria incolumità, ma anche quella di chi opera per migliorare la rete autostradale e garantire viaggi più sicuri e confortevoli.

La campagna pone l’accento sul rispetto della segnaletica, sul mantenimento della distanza di sicurezza e sull’osservanza dei limiti di velocità, elementi essenziali per ridurre i rischi quando si attraversano tratti interessati da lavori in corso. La sicurezza dei lavoratori e la promozione di una cultura della prevenzione rappresentano anche principi cardine del Protocollo d’Intesa siglato dalla Polizia di Stato con l’Inail, finalizzato a contrastare gli incidenti stradali, che costituiscono una delle principali cause di infortunio sul lavoro.

A partire da febbraio, il messaggio della campagna verrà diffuso attraverso affissioni nelle Aree di Servizio, pubblicazioni su stampa, piattaforme digitali e social network, con successivi approfondimenti radiofonici. Inoltre, saranno realizzate brevi video-pillole per illustrare le corrette modalità di guida in prossimità dei cantieri, dal corretto utilizzo delle corsie disponibili all’attenzione richiesta nelle fasi di attivazione e smantellamento delle aree di lavoro.

Questa iniziativa si affianca alle numerose misure adottate da Autostrade per l’Italia per rafforzare la sicurezza, tra cui accordi sindacali e strumenti concreti per la protezione dei lavoratori, come il Protocollo di Filiera, che introduce la “Stop Work Authority”, un diritto che consente agli operatori di interrompere le attività in caso di violazione delle norme di sicurezza. Inoltre, la campagna si inserisce all’interno della “settimana della sicurezza sui luoghi di lavoro”, un evento che coinvolge tutte le sedi del Gruppo con 190 attività distribuite a livello nazionale. Grazie a questa iniziativa, Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato rinnovano il loro impegno congiunto per rendere le strade più sicure, confermando la sicurezza come un valore essenziale per la mobilità del futuro.