ASPI, Tangenziale di Napoli: consegnati mezzi speciali al presidio dei vigili del fuoco di Capodimonte

ASPI, Tangenziale di Napoli: potenziata la sicurezza con nuovi mezzi speciali consegnati al presidio dei vigili del fuoco di Capodimonte

La sicurezza, la cooperazione e la tutela di cittadini e infrastrutture sono al centro dell’accordo siglato tra Tangenziale di Napoli, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Campania, insieme al Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli. Questa collaborazione ha compiuto un ulteriore passo avanti con la consegna, da parte di Tangenziale di Napoli, di mezzi speciali e attrezzature tecnologicamente avanzate, destinate al presidio operativo nei pressi dello svincolo di Capodimonte. La struttura che ospita il presidio è stata messa a disposizione dalla stessa società autostradale, rafforzando così il suo impegno concreto nella sicurezza della città.

La cerimonia ufficiale, che si è tenuta oggi presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Presenti anche il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino, il Capo del Dipartimento Vigili del Fuoco Attilio Visconti, il Direttore Regionale Campania Emanuele Franculli e l’Amministratore Delegato di Tangenziale di Napoli, Luigi Massa.

I mezzi forniti, dotati di tecnologia all’avanguardia, sono stati selezionati con l’obiettivo di potenziare le capacità di monitoraggio e gestione delle emergenze sulla Tangenziale di Napoli. Al tempo stesso, le loro caratteristiche tecniche permetteranno di operare efficacemente nelle aree urbane circostanti. Tra le dotazioni spicca un innovativo robot antincendio, progettato per supportare le squadre operative in contesti di elevato rischio, in cui un intervento umano diretto risulterebbe troppo pericoloso. Questo sofisticato dispositivo, già impiegato in emergenze internazionali come l’incendio della cattedrale di Notre Dame a Parigi, può essere controllato a distanza e si distingue per la sua capacità di superare ostacoli grazie a un sistema di propulsione cingolato che gli consente di muoversi agilmente anche su terreni accidentati.

La scelta dello svincolo di Capodimonte per l’installazione del nuovo presidio risponde a una logica strategica ben precisa. Questa zona, infatti, si trova nelle immediate vicinanze dei quartieri Stella e Sanità, due delle aree più densamente popolate di Napoli, caratterizzate da una viabilità complessa che rende difficoltoso l’accesso dei grandi mezzi di soccorso. La presenza di un presidio in questa posizione consente quindi di migliorare sensibilmente i tempi di intervento, non solo sulla Tangenziale, ma anche nel cuore della città.

L’iniziativa rientra nel più ampio Protocollo d’Intesa nazionale siglato tra il Gruppo Autostrade per l’Italia e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico della Difesa Civile, volto a rafforzare la sicurezza stradale e urbana. L’accordo prevede la realizzazione di nuovi presidi operativi e la riqualificazione di strutture esistenti, come già avvenuto a Barberino di Mugello e ora a Napoli. Inoltre, include percorsi di formazione specifici per il personale di Aspi, finalizzati a migliorare la gestione delle emergenze sulla rete autostradale e a ottimizzare la progettazione di nuove infrastrutture. Un altro punto chiave dell’intesa riguarda il potenziamento delle comunicazioni tra il Corpo dei Vigili del Fuoco e le strutture operative della società autostradale, per garantire una gestione più efficace delle situazioni critiche.

Tangenziale di Napoli, con il suo tracciato di 21 km, rappresenta un’arteria fondamentale per la mobilità della città metropolitana, collegando le zone est e ovest senza gravare sulla rete viaria urbana. Ogni giorno, circa 250 mila veicoli transitano su questa infrastruttura, che è attualmente interessata da un ampio programma di ammodernamento. Gli interventi in corso riguardano il potenziamento di ponti, viadotti, gallerie e barriere di sicurezza, oltre all’implementazione di tecnologie avanzate sviluppate da Movyon, società del Gruppo Aspi, tra cui una nuova rete in fibra ottica e un innovativo sistema di illuminazione intelligente. L’obiettivo è quello di rendere la Tangenziale sempre più sicura e resiliente.

Sottolineando il valore di questa collaborazione tra pubblico e privato, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ing. Eros Mannino, ha dichiarato: “L’iniziativa che oggi celebriamo rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato, finalizzata a garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Il protocollo sottoscritto tra la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania e la Società Tangenziale di Napoli segna un passo importante nel potenziamento della capacità di risposta operativa alle emergenze che possono verificarsi sulla rete viaria della città”.

L’importanza del presidio di Capodimonte è stata evidenziata anche dall’Amministratore Delegato di Tangenziale di Napoli, Luigi Massa, che ha ribadito il forte impegno della società per la sicurezza degli utenti e del territorio. “Tangenziale di Napoli al fine di garantire sempre di più la sicurezza degli utenti mette a disposizione dei Vigili del Fuoco mezzi speciali per il servizio che presteranno presso il nuovo presidio messo a disposizione allo svincolo di Capodimonte. L’iniziativa segue il protocollo d’intesa sottoscritto dal Gruppo Autostrade per l’Italia con il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno, per migliorare le operazioni di soccorso in autostrada nonché la sicurezza delle persone che vivono a ridosso della rete. Il presidio di Capodimonte rappresenta un nodo nevralgico della nostra infrastruttura, infatti, è baricentrico di ben quattro gallerie con la più alta densità di traffico del Paese. Grazie alla sua posizione strategica, oltre a servire la Tangenziale, sarà funzionale anche per garantire interventi rapidi nel cuore di uno dei quartieri storici della città, il Rione Sanità".

"I mezzi di soccorso da qui potranno raggiungere rapidamente il quartiere grazie ad un accesso dedicato che sarà realizzato d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed il Comune di Napoli. Questa sinergia con il territorio nasce dal nostro impegno a servizio della città di cui siamo parte integrante", ha concluso Massa.