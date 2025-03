Associazione Entrobordo presenta il 5° Tavolo della Produttività, in programma il 20 marzo

Associazione Entrobordo: a Tor Bella Monaca il 5° Tavolo della Produttività, in programma il 20 marzo

Il 5° Tavolo della Produttività fa tappa a Tor Bella Monaca il 20 marzo, portando con sé un confronto tra istituzioni, associazioni e imprese locali per discutere di lavoro, innovazione e sviluppo del territorio. Promosso dall'Associazione Entrobordo e dal suo Centro Studi ProduttivItalia, con il patrocinio del Municipio VI di Roma Capitale, l'evento punta a rilanciare la produttività nelle periferie attraverso conoscenza, strumenti e strategie concrete di crescita.

Dopo gli incontri di Terni, L'Aquila, Fiumicino e Lecce, il Tavolo della Produttività arriva in un quartiere simbolo della necessità di strumenti per l'indipendenza economica e l'accesso alla conoscenza. Tor Bella Monaca rappresenta infatti una realtà in cui la marginalizzazione economica è spesso il risultato di una scarsa connessione con il mondo della produzione e dell'innovazione. L'obiettivo del Tavolo è proprio quello di colmare questo divario, fornendo cultura d'impresa, metodologie e strumenti concreti per chi opera nelle periferie.

Un momento significativo dell'incontro sarà l'annuncio della nascita del Centro Studi ProduttivItalia, che si occuperà di analizzare scientificamente le cause della bassa produttività e di proporre soluzioni per le micro, piccole e medie imprese (mPMI). Per lungo tempo, la produttività è stata valutata solo in termini di efficienza industriale, senza considerare l'evoluzione del mercato e il ruolo fondamentale delle mPMI. Oggi, il valore di un'impresa risiede nella sua capacità di innovare e adattarsi ai cambiamenti. Il Centro Studi ProduttivItalia si pone l'obiettivo di superare la tradizionale visione industriale, offrendo nuove conoscenze per rendere più competitive le piccole imprese e migliorare così la qualità della vita delle comunità.

L'evento sarà moderato dal giornalista Alessandro Sansoni e vedrà la partecipazione di figure istituzionali e rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale. Tra gli interventi previsti, Nicola Franco, Presidente del Municipio Roma VI, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa, affermando: "Portare un evento come il Tavolo della Produttività a Tor Bella Monaca significa dare risposte concrete a un territorio che ha bisogno di strumenti per il lavoro e l'impresa. Non si tratta solo di assistenza sociale, ma di costruire opportunità reali per chi vuole fare impresa e creare sviluppo".

L'Assessore alle Attività Produttive, Cristiano Bonelli, ha ribadito il ruolo cruciale delle micro e piccole imprese: "Le mPMI sono una risorsa straordinaria per il nostro territorio, ma devono essere messe nelle condizioni di crescere. Serve più connessione con le istituzioni e con chi può fornire strumenti e competenze per fare impresa in modo sostenibile e competitivo".

Marco Travaglini, Presidente di Entrobordo, ha evidenziato la necessità di un cambio di paradigma: "La produttività è ormai il primo problema sociale. Se un'azienda non produce, non cresce. Se non cresce, non assume. E se non assume, non genera benessere per la comunità. È qui che vogliamo intervenire, portando conoscenza, strumenti e strategie concrete alle imprese che spesso si sentono isolate e prive di punti di riferimento".

L'evento non sarà solo un'occasione di dibattito, ma offrirà anche opportunità concrete per le imprese locali. Saranno presentate metodologie per migliorare la produttività, strategie per favorire l'innovazione e la crescita economica e verranno messi a disposizione 50 Percorsi di Consapevolezza gratuiti per supportare le imprese nel loro percorso di sviluppo. Dopo il dibattito, seguirà un aperitivo di networking, durante il quale imprenditori, associazioni e istituzioni potranno confrontarsi e avviare collaborazioni.

L'evento si terrà il 20 marzo alle ore 18:00 presso la Sala Cinema Antonio Cerone, in Via Natale Balbiani, Municipio VI delle Torri, Roma. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, previa registrazione su entrobordo-torbellamonaca.eventbrite.it. Le imprese interessate ai Percorsi di Consapevolezza offerti da Entrobordo possono richiedere un breve test sullo stato di innovazione della propria attività e avviare così il proprio percorso gratuito.