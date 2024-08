Assoconsult e Sole 24 ORE Formazione lanciano il Master in Management Consulting

Assoconsult e Sole 24 ORE Formazione insieme per la formazione dei consulenti del futuro: lanciato il Master in Management Consulting

Sole 24 ORE Formazione e Assoconsult annunciano il lancio del Master in Management Consulting con un programma all'avanguardia, con gli stessi requisiti di un master universitario di primo livello e l’obiettivo di formare i professionisti della consulenza e i manager di domani, rispondendo così alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Il Master in Management Consulting è stato progettato con il contributo diretto dei principali player del settore della consulenza, al fine di garantire un percorso altamente qualificato, efficace e allineato alle esigenze del mercato. Oltre a un solido impianto teorico, il corso offre agli studenti l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso uno stage curriculare presso le aziende associate ad Assoconsult.

"La formazione e lo sviluppo delle competenze sono oggi essenziali per rimanere competitivi e dare valore alle organizzazioni. Attraverso una varietà di corsi, programmi e servizi, stiamo creando un ecosistema di apprendimento che consenta a studenti e professionisti di acquisire le abilità necessarie per guidare il cambiamento e avere successo nel lavoro. Insieme ad Assoconsult, vogliamo essere un punto di riferimento per la consulenza manageriale e professionale, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del nostro Paese”, ha dichiarato Fabio Vaccarono, Ceo di Multiversity.

In Italia, il fabbisogno di consulenti qualificati è in costante aumento. Secondo una ricerca di Assoconsult, l'83% delle aziende prevede di aumentare il ricorso a consulenti esterni nei prossimi tre anni, con una crescita a doppia cifra del valore della produzione e dell’occupazione nel comparto per il terzo anno consecutivo.

“Per rispondere a queste esigenze e supportare tale crescita, il Master in Management Consulting forma professionisti con competenze specialistiche in aree chiave come la trasformazione digitale, la sostenibilità e l'innovazione, inclusa l'intelligenza artificiale che sta rivoluzionando la consulenza moderna. Il programma del Master è stato studiato partendo dai bisogni delle società di consulenza e dai gap di competenze più rilevanti nei neoassunti, con l'obiettivo di creare figure professionali pronte ad affrontare queste sfide”, ha affermato Fulvio Peppucci, Direttore Generale Sole 24 ORE Formazione. “Grazie alla collaborazione con Assoconsult, abbiamo selezionato una faculty di alto livello in grado di offrire la qualità e l'innovazione richiesti da questo progetto: il nostro Master rappresenta una risposta concreta alle necessità del mercato attuale".

“Per il mondo della consulenza, questo Master è un grande traguardo. Da anni il nostro settore è in forte crescita e da anni assorbe un importante numero di neolaureati per inserirli subito nel mondo del lavoro. Oggi soprattutto le facoltà di Economia di Management, di Ingegneria gestionale, ma anche di Matematica e Scienze informatiche, assieme anche a diversi studi umanistici, stanno sempre più avvicinando tanti giovani al nostro settore”, ha commentato Luigi Riva, Presidente di Assoconsult. “Ecco perché un Master specialistico organizzato e insegnato proprio dai consulenti provenienti dalle nostre aziende associate, protagoniste del mercato, è un'ulteriore garanzia per le ragazze e i ragazzi che vogliono intraprendere questa carriera con successo”.

Il percorso formativo si articola in tre fasi: la prima di onboarding che prevede assessment e allineamento di competenze attraverso lezioni dedicate, assessment attitudinale, affiancamenti di coaching e di mentoring. La seconda fase si articola in 600 ore di lezioni, approfondimenti, business game e company visit con i professionisti del settore. La terza in 50 ore di project work e uno stage di 4 mesi presso un’azienda associata.

Il Master include anche moduli dedicati all'uso dell'intelligenza artificiale in consulenza per preparare gli studenti all’utilizzo di queste tecnologie e garantire ai clienti soluzioni più efficienti ed efficaci. Il programma include anche visite aziendali che permetteranno agli studenti di osservare da vicino il funzionamento delle principali società di consulenza e comprenderne le dinamiche. Il coaching e il career service assicurano che i partecipanti acquisiscano conoscenze teoriche e sviluppino competenze pratiche, oltre a un network professionale utile per un inserimento di successo nel mondo del lavoro.