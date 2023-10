Autogrill e Rossopomodoro: apre il primo punto vendita all’Outlet di Vicolungo

Autogrill, al via la collaborazione con Rossopomodoro: inaugurato il primo punto vendita all’Outlet di Vicolungo

Autogrill, leader nella ristorazione per chi viaggia, e Rossopomodoro, brand della pizza e cucina napoletana, uniscono le forze e inaugurano all’interno dell’Outlet Village di Vicolungo una nuova area food all’insegna della tradizione gastronomica napoletana. Si tratta della prima collaborazione tra Autogrill e Rossopomodoro con l’obiettivo di offrire ai visitatori dell’outlet piemontese un’esperienza di alta qualità, grazie alla valorizzazione delle eccellenze territoriali, in un luogo simbolo dello shopping. Nel nuovo Rossopomodoro i clienti possono immergersi in un ambiente accogliente, dai profumi e sapori tipici della gastronomia partenopea, che si sprigionano dal forno della pizza e dalla cucina.

“Autogrill condivide con Rossopomodoro la passione per i sapori autentici della tradizione e per la qualità delle materie prime”, ha commentato Luca D’Alba, General Manager Autogrill Italia. “Una visione comune che si sostanzia in un percorso condiviso di innovazione, evoluzione e valorizzazione delle eccellenze del territorio, per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti con un’offerta di qualità”.

“Siamo felici di dare il via a questa entusiasmante avventura che ci dà la possibilità di offrire da oggi la qualità della Pizza di Rossopomodoro anche a tutti i clienti di Vicolungo, uno dei piu’ importanti outlet del Nord Italia”, sostiene Nicola Saraceno, AD Rossopomodoro. “È un piacere dare il via a questa nuova collaborazione con Autogrill, che si aggiunge al consolidato gruppo di partner Rossopomodoro che ci aiutano a portare l’eccellenza della nostra tradizione mediterranea in tutta Italia e nel mondo”.