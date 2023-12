Autogrill: nasce InHub, Innovation Hub del mondo Food & Beverage autostradale

Autogrill, parte di Avolta, presenta l'Innovation Hub "InHub" dedicato al mondo Food & Beverage con un focus specifico sul canale autostradale: lanciata la call for ideas

Autogrill, parte di Avolta AG e leader nei servizi di ristorazione per chi viaggia, ha annunciato il lancio di InHub, un Innovation Hub dedicato alla rivoluzione del mondo della ristorazione on the go. Questo acceleratore di imprese si focalizzerà sullo sviluppo di soluzioni innovative, mirando a migliorare la competitività dei servizi offerti nel settore.

Gli aspiranti imprenditori / startuppers, sono invitati a partecipare attraverso una call for ideas, che offrirà l'opportunità di stabilirsi nel nuovo polo innovativo situato accanto alla Factory Food Designers, centro di ricerca e sviluppo di Autogrill. Questa iniziativa mira a creare una comunità collaborativa che lavorerà a stretto contatto con esperti del settore, promuovendo uno spirito di collaborazione e condivisione per sviluppare progetti innovativi.

Massimiliano Santoro, CEO Italy F&B di Avolta, ha commentato: “L'innovazione e la sostenibilità non sono solo parte del DNA di Autogrill, ma rappresentano la vera essenza della nostra nuova famiglia Avolta. Con il lancio di InHub, compiamo un ulteriore passo avanti investendo in modo concreto e tangibile attraverso un piano di sviluppo dedicato all’open innovation, in linea con la nostra visione e quella di Avolta di cui siamo parte, dando spazio alle idee e ai progetti di giovani che hanno voglia di mettersi in gioco”.

L'hub ospiterà una community di startup nel quartier generale di Autogrill, accompagnandole nel percorso di innovazione. Questo approccio mira a promuovere nuove competenze e favorire la sinergia tra differenti conoscenze ed esperienze, diffondendo una cultura dell’innovazione e stimolando la creatività delle persone al fine di migliorare la qualità dei servizi e la sostenibilità. La call for ideas si concentrerà su tre ambiti progettuali: customer experience, operations and employee experience e sostenibilità. I progetti selezionati per il 2024 puntano a migliorare le interazioni con i clienti, identificare soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione dei processi di vendita e migliorare la sostenibilità dei punti vendita autostradali sotto i profili ambientale e sociale.

È possibile presentare la propria candidatura fino al 26 gennaio. La fase di reclutamento a seguito della call for ideas durerà circa due mesi, al termine della quale saranno definite le startup ammesse. Entro il primo trimestre 2024 sarà avviato il programma di accelerazione nello spazio dedicato presso la sede Autogrill. InHub punta a trasformarsi in un catalizzatore di innovazione nel settore del Food & Beverage autostradale, con l'obiettivo di promuovere un ecosistema collaborativo e funzionale, in grado di plasmare il futuro dei servizi offerti ai viaggiatori lungo le autostrade.

