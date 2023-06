Autogrill, torna "La macedonia per la ricerca" con Fondazione Umberto Veronesi

Autogrill e Fondazione Umberto Veronesi, al via la seconda edizione de "La macedonia per la ricerca"

Al via la seconda edizione de “La macedonia per la ricerca”, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi, realizzato in partnership esclusiva con Autogrill, per sostenere il lavoro di medici e ricercatori che dedicano la propria vita alla ricerca scientifica. Da oggi fino al 30 luglio 2023, in tutti i punti vendita Autogrill sul territorio, per ogni confezione di macedonia di frutta da 200 grammi venduta, Autogrill devolverà parte del ricavato a Fondazione Umberto Veronesi per finanziare eccellenti ricercatori e ricercatrici che lavorano nel campo della nutrigenomica, ossia la scienza che studia le relazioni tra patrimonio genetico e cibo; come le molecole che introduciamo con la dieta influenzano i nostri geni e quindi la nostra salute, sia positivamente che negativamente. La nutrigenomica va di pari passo quindi con la prevenzione, soprattutto delle malattie croniche cardiovascolari, cerebrovascolari e soprattutto dei tumori, responsabili dei tre quarti dei decessi nei paesi sviluppati.

"Da vent’anni Fondazione Veronesi è impegnata nel finanziamento della ricerca scientifica d’eccellenza e nella divulgazione dei corretti stili di vita che comprendono anche l’alimentazione, quale arma di prevenzione contro numerose patologie. Progetti come La macedonia per la ricercahanno come obiettivo quello di informare e sensibilizzare i consumatori ad intraprendere scelte responsabili in materia di salute", afferma Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi.

Autogrill, partner tecnico ed esclusivo del progetto, è al fianco di Fondazione Umberto Veronesi dal 2021, con l’obiettivo di sensibilizzare chi viaggia sull’importanza di un’alimentazione equilibrata per uno stile di vita sano. Un sostegno concreto che ha permesso grazie alla prima edizione de La macedonia per la ricerca di finanziare interamente per l’anno 2023 il progetto di ricerca della Dottoressa Rosarita Nasso, impegnata quotidianamente a valutare gli effetti benefici dei polifenoli sui processi coinvolti nella progressione del tumore gastrico.