Autostrade per l'Italia: al via la III edizione di "SIC Academy"

Autostrade per l'Italia, il futuro delle costruzioni punta su tech e intelligenza artificiale: riparte "SIC Academy"

Si è tenuta oggi a Napoli la cerimonia di inaugurazione della III edizione della Smart Infrastructure and Construction Academy (SIC Academy), un progetto innovativo che punta alla costruzione della "mobilità del futuro" e alla formazione dei "lavoratori di domani". La SIC Academy, voluta da Autostrade per l'Italia e creata grazie al supporto e alla collaborazione con l’Università Federico II, vede quest'anno l'introduzione di una grande novità: l’avvio di percorsi formativi specifici legati al mondo Engineering e Construction attraverso il coinvolgimento di Amplia Infrastructures, società del Gruppo ASPI leader in Italia nella realizzazione di infrastrutture complesse, e l’introduzione contemporanea di moduli dedicati all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie.

Tra gli elementi di novità di questa III edizione c'è poi l’inizio di un percorso di collaborazione didattica tra le Academy già inserite e presenti nel territorio di Napoli, in particolare la Apple Academy e la Cisco Academy, sia attraverso esperienze didattiche che potranno svilupparsi nell’ambito della digitalizzazione delle infrastrutture e della sostenibilità e rigenerazione delle reti infrastrutturali, sia nello sviluppo dei project work previsti dalla SIC Academy.

I nuovi percorsi formativi sono stati presentati questa mattina in occasione della cerimonia di avvio della III edizione, frutto della partnership tra l'Università Federico II e le società Tecne e Amplia del Gruppo ASPI, che ha visto la partecipazione di: Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli (in collegamento da remoto); Elisabetta Oliveri, Presidente di Autostrade per l’Italia; Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia; Ennio Cascetta, Presidente Tecne; Gian Luca Orefice, Direttore Human Capital Organization del Gruppo ASPI, e Andrea Prota, Direttore del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura della Federico II e Coordinatore Didattico della SIC Academy.

La SIC Academy ha già formato e inserito in ASPI decine di nuovi ingegneri con competenze specializzate. L’avvio dei corsi del nuovo anno accademico, che vedranno quest’anno la partecipazione di 36 studenti (18 giovani neolaureati e 18 dipendenti del Gruppo ASPI), è stata l’occasione per presentare le novità legate alle innovazioni tecnologiche del sistema infrastrutturale. “Il percorso iniziato con Autostrade ormai due anni fa, prosegue e si articola in modo sempre più efficace", ha raccontato Andrea Prota, Direttore del Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura della Federico II e Coordinatore Didattico della SIC Academy, "formiamo giovani risorse qualificate che possono entrare nel mondo del lavoro e che forniscono nuove energie per l’obiettivo di realizzare e conservare infrastrutture che siano sicure per i cittadini, anche con l'utilizzo di tecnologie digitali".

All’interno dell'Academy saranno svolti moduli specifici incentrati sulla formazione dei professionisti nell’impiego di droni sia per le ispezioni, sia per la manutenzione; sull’utilizzo di stampanti 3D anche in ambito infrastrutturale; sull’impiego della fibra ottica per il monitoraggio di opere d’arte e quello delle infrastrutture da satellite. "Da una parte rafforziamo la partnership con la Federico II, dall’altra puntiamo all’impiego di nuove tecnologie in ambito infrastrutturale", ha dichiarato Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia. "Un modello virtuoso capace di portare benefici al futuro delle infrastrutture del Paese, grazie anche alle relazioni strette con altre Academy presenti sul territorio. Investiamo sull’intelligenza artificiale e sulla ingegneria delle costruzioni attraverso corsi specializzati e sempre più strutturati".

“Il Piano di Trasformazione che il Gruppo sta portando avanti", ha commentato Elisabetta Oliveri, Presidente di Autostrade per l’Italia, "richiede necessariamente l’impiego di ingenti risorse e di professionisti preparati con competenze specializzate: con l’Academy il mondo universitario e le aziende fanno rete per contribuire alla formazione di professionisti esperti di infrastrutture sostenibili e in linea con l’evoluzione tecnologica. Una sinergia importante che si rinnova anche quest’anno e potenzia l’area construction con la partecipazione di Amplia, società leader nel settore. Mettiamo al centro le persone per sostenere la crescita e lo sviluppo della rete autostradale del nostro Paese”.

La SIC Academy si inserisce nel progetto ASPI “Autostrade del Sapere” che porta valore in vari ambiti come ricerca, sviluppo e attrazione dei talenti: una rete di relazioni e partnership con le 17 principali Università italiane e centri di ricerca del Paese.

Le parole di Roberto Tomasi, Amministratore Delegato Autostrade per l'Italia ad affaritaliani.it

Giunta quest'anno alla sua III edizione, l'Academy ha inizio nel 2020, con l'obiettivo di assicurare la formazione di professionalità qualificate e competenti. "Il Gruppo ASPI fa affidamento a competenze diverse tra loro, che spaziano dal mondo del Engineering al mondo delle costruzioni, per poi arrivare alla sfera del digitale e quindi alla gestione dei flussi di traffico e della sicurezza delle infrastrutture", ha raccontato Roberto Tomasi, Amministratore Delegato Autostrade per l'Italia.

L'attenzione al futuro e all'innovazione non è certo una novità per il Gruppo ASPI che, come racconta l'AD Tomasi, chiuderà quest'anno "con oltre un miliardo di euro spesi per la realizzazione di importanti investimenti. Per il prossimo anno, puntiamo a raggiungere circa un miliardo e mezzo di investimenti. Tutto questo per dire che, in questi anni ci siamo sempre mossi per la realizzazione di attività di ammodernamento e, nel breve periodo, partiranno le grandi opere di potenziamento tra cui il passante di Bologna, il potenziamento del nodo di Firenze e probabilmente anche del nodo di Genova".

Il commento di Elisabetta Olivero, Presidente Autostrade per l'Italia ad affaritaliani.it

"Autostrade ha da tempo intrapreso un significativo percorso di cambiamento", ha dichiarato Elisabetta Olivero, Presidente Autostrade per l'Italia. "Abbiamo messo al centro le persone e deciso di puntare soprattutto sulla competenza, cercando di trasformarla in una delle cifre distintive del Gruppo. Ma per essere competenti bisogna necessariamente investire nella formazione delle risorse. Fortunatamente, in Italia abbiamo un altissimo livello di competenza; le Università sono dei veri e propri centri di eccellenza in tantissime materie diverse, e la Federico II di Napoli è un chiaro esempio di eccellenza in ambito di ingegneria. Proprio per questo motivo, l'abbiamo scelta come partner di riferimento per questa nuova Academy".

La Smart Infrastructure and Construction Academy porta nel nome un riferimento chiaro al mondo del digitale. "Oggi, un ingegnere chiamato ad occuparsi delle infrastrutture deve essere in possesso di tantissime competenze, proprio perché le infrastrutture sono diventate smart", ha continuato Olivero. "I giovani che si occuperanno delle infrastrutture del domani devono essere in grado di affiancare gli elementi classici dell'ingegneria civile con elementi che arrivano dalla moderna tecnologia digitale".