Avio, successo di Ariane 5: posizionati in orbita i satelliti D2 ed Eutelsat

Ariane 5, posizionati in orbita due satelliti geostazionari per telecomunicazioni: Star One D2 ed EUTELSAT QUANTUM

Il lanciatore Ariane 5, partito venerdì 30 luglio, ha posizionato correttamente in orbita due satelliti geostazionari per telecomunicazioni: Star One D2 ed EUTELSAT QUANTUM. Star One D2 è un satellite multi-missione ad alta capacità con transponder in banda Ku, Ka, C e X che permetterà di espandere la copertura della banda larga in nuove regioni dell'America centrale e meridionale, fornendo l’accesso a Internet alle popolazioni meno servite, mentre EUTELSAT QUANTUM sarà il primo satellite universale al mondo in grado di modulare l'area di copertura e la potenza dei fasci di telecomunicazioni quasi in tempo reale.

Avio partecipa alla missione del lanciatore Ariane 5 con i motori a propulsione solida e la turbopompa ad ossigeno liquido. Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio, ha dichiarato: “Ancora un lancio di successo che riafferma l'affidabilità del prodotto mentre ci stiamo avvicinando al prossimo volo di Vega con la missione VV19 prevista nella seconda metà di agosto”.

Il Vega partirà dalla base spaziale di Kourou, in Guyana francese, per mettere in orbita Pléiades Neo 4, il satellite di osservazione della Terra di Airbus Defense and Space.