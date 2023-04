AXA e Bocconi, parità di genere per costruire una società resiliente

Gli scatti d'Affari

AXA e Bocconi, parità di genere ed empowerment femminile per costruire una società più equa, inclusiva e resiliente

Il ruolo dell’uguaglianza di genere nella costruzione di una società più resiliente è stato il tema attorno a cui si sono confrontate numerose personalità provenienti dal mondo accademico, istituzionale e delle grandi corporate, nell’ambito dell’evento organizzato da AXA Research Lab on Gender Equality dell’Università Bocconi, in collaborazione con AXA Italia e AXA Research Fund.

Ad aprire i lavori, Francesco Billari, Rettore della Università Bocconi, che ha evidenziato come sia necessario un cambiamento culturale anche negli uomini e Giacomo Gigantiello, CEO di AXA Italia, che ha ribadito come l’uguaglianza di genere non sia solo un tema di ingiustizia, ma una barriera allo sviluppo economico, con un costo globale di oltre 16 trilioni di dollari.

Tra i temi emersi dal confronto e corroborati dalle evidenze offerte dagli sudi prodotti dall’AXA Research Lab on Gender Equality della Bocconi: L’ancora non sufficiente diffusione delle discipline STEM tra le ragazze. Su questo tema il Lab ha rilevato come la minor presenza di donne in specializzazioni scientifiche sia legata a diversi fattori, come ad esempio ambienti troppo competitivi e il ricorso a test matematici a risposta multipla, in cui le donne tendono a essere meno performanti.

La necessità di intervenire in modo incisivo sul sessismo ancora troppo diffuso nelle aziende a guida maschile, un tema su cui l’OCSE ha già messo a terra una guida destinata a tutti i Paesi membri per aiutarli a gestire le relazioni di potere diseguali e strutture e norme dannose. Favorire sempre di più politiche inclusive nelle aziende: dal congedo di paternità sempre più esteso, a programmi di mentoring ed empowerment per una leadership femminile sempre più diffusa e consapevole.