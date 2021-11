AXA Italia, rinnovati i servizi “Formula Benessere” e “Mia Protezione”

AXA Italia, “Formula Benessere” e “Mia Protezione” si rinnovano per offrire ai clienti servizi sempre aggiornati

Oggi la salute e la protezione sono tra le priorità degli italiani, tra gli obiettivi del Pnrr e soprattutto tra i pilastri del piano strategico 2023 di AXA Italia. Per questo, il Gruppo AXA Italia (rispettivamente con AXA Assicurazioni ed AXA MPS Danni) lancia le nuove versioni di “Formula Benessere” e “Mia Protezione” per offrire prodotti più ampi e completi, frutto dell’ascolto dei bisogni dei clienti. Grazie all’esperienza, la forza innovativa e una visione olistica delle esigenze dei propri clienti, le Compagnie sono al fianco delle famiglie e delle imprese con servizi rinnovati e concreti per salute e protezione.

L’operazione di restyling di Formula Benessere, l'assicurazione sanitaria personalizzabile e completa che garantisce una protezione su misura e le migliori cure disponibili, con un’assistenza medica sempre a disposizione, ha prodotto una riorganizzazione delle coperture assicurative in 4 ambiti di protezione: ricoveri e interventi, esami e visite, prevenzione, assistenza.

Tra gli elementi innovativi si segnalano: nuova garanzia Alta specializzazione e Fisioterapia, acquistabile separatamente; introduzione dell’opzione ricoveri nel network di AXA Caring - il gestore di servizi salute di piena proprietà di AXA Assicurazioni, nato dalla collaborazione con My Assistance, per offrire un servizio di eccellenza ai clienti - opzione richiesta e preferita dai clienti; valorizzazione dei trattamenti fisioterapici; aumento dei massimali previsti per visite e analisi a 2.000 €; potenziamento del servizio di prevenzione (check-up) grazie all’inserimento di 3 pacchetti di prevenzione a scelta dell’assicurato (prevenzione dermatologica, delle vie respiratorie, oculistica); aumento dell’età assicurabile fino a 70 anni e accesso all’ecosistema di servizi Health sempre più innovativi.

La nuova versione di Mia Protezione, la soluzione modulare che risponde ai bisogni del cliente legati ai principali eventi della vita che possono colpire la persona e/o i componenti del nucleo familiare, inclusi animali domestici, la propria abitazione e lo stile di vita, abbandona la struttura tecnica (divisa in linea persona e linea patrimonio) ed assume una veste più semplice e innovativa, partendo dai reali bisogni di copertura dei clienti.

La soluzione garantisce una protezione completa e semplice per 6 ambiti distinti di protezione: la mia casa; la mia quotidianità; il mio tenore di vita; la mia mobilità; il mio amico a 4 zampe e i miei viaggi. Per ogni ambito è previsto uno o più pacchetti - organizzazione di garanzie, acquistabili in un’unica soluzione - caratterizzati da livelli di copertura detti “taglie incrementali” (regular, medium, large) che crescono in funzione dell’inserimento delle coperture assicurative scelte. Inoltre, i pacchetti divisi per taglie permettono ai clienti di avere la soluzione di protezione proporzionata alle proprie capacità di spesa. Il lancio delle nuove formule assicurative sottolinea l’impegno costante di AXA Italia di voler essere partner dei clienti in tutti i momenti della vita e punto di riferimento nel panorama assicurativo nazionale, con servizi innovativi per offrire un’esperienza personalizzata.