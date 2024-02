AXA, risultati finanziari 2023: registrato utile netto in crescita del 45%

AXA diffusi i risultati finanziari e il piano strategico al 2026: l'utile netto pari a 7,2 mld del 2023 pone obiettivi ambiziosi per il futuro

AXA ha divulgato i risultati finanziari del 2023, rivelando un utile netto di 7,2 miliardi di euro, segnando un notevole incremento del 45%. Il risultato operativo, pari a 7,6 miliardi di euro, è allineato agli obiettivi prefissati e mostra una crescita del +6% rispetto all'esercizio 2022 secondo gli IFRS4. Il risultato operativo per azione ha raggiunto i 3,31 euro, registrando un notevole aumento dell'8% rispetto all'anno precedente sulla base degli IFRS4.

Gli azionisti possono gioire per un dividendo di 1,98 euro per azione, che segna un significativo incremento del 16% rispetto all'esercizio precedente. In aggiunta, AXA ha annunciato un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 1,6 miliardi di euro, di cui 0,5 miliardi di euro sono destinati al riacquisto di azioni anti-dilutive e 1,1 miliardi di euro per riacquisti annuali di azioni, in sintonia con la nuova politica di gestione del capitale del Gruppo.

La Solvency II ratio, cruciale indicatore di solidità finanziaria, si attesta ora al 227%, con un notevole aumento di 12 punti percentuali. AXA ha ottenuto un notevole successo nel raggiungere gli obiettivi finanziari chiave del piano "Driving Progress 2023". Inoltre, è stato annunciato il nuovo piano strategico "Unlock the Future", che delinea gli obiettivi finanziari principali e introduce una nuova politica di gestione del capitale. Quest'ultima mira a un payout ratio totale del 75%, composto da un payout ratio del 60% per i dividendi e un ulteriore 15% per i riacquisti annuali di azioni.

"AXA ha registrato ottimi risultati nel 2023, che riflettono la continua execution della sua strategia", ha dichiarato Thomas Buberl, CEO di AXA. "Questo segna anche il completamento del nostro piano "Driving Progress 2023". Il Gruppo ha raggiunto con successo tutti i suoi principali obiettivi finanziari, con un risultato operativo per azione in crescita del 9%, una rimessa cumulativa di cassa di 16,4 miliardi di euro e un Return on Equity del 14,9%, mantenendo al contempo un solido livello Solvency II al 227%".

"Nel 2023 abbiamo continuato a registrare una buona crescita nei nostri core business, tra cui P&C, Protection, Risparmio (Prodotti a basso assorbimento di capitale/GS) e Health. Ciò è stato in parte compensato dalla diminuzione dei volumi di AXA XL Reinsurance, dovuta alla riduzione dell'esposizione alle catastrofi naturali, e nel settore Salute a seguito della nostra decisione di non rinnovare due contratti internazionali del Gruppo. Il Gruppo ha registrato un Risultato operativo di 7,6 miliardi di euro, che riflette una forte performance operativa nel ramo Danni, in particolare in AXA XL", continua Thomas Buberl.

AXA pubblica oggi il suo piano strategico "Unlock the Future" e i principali obiettivi finanziari per il periodo 2024-2026. "Oggi annunciamo il nostro nuovo piano strategico triennale, "Unlock the Future", che si basa sulla nostra strategia di successo che ha prodotto risultati eccellenti. Ci concentreremo sulla crescita e sul rafforzamento dei core business, scalando sistematicamente le nostre capacità distintive in tutto il Gruppo per offrire ancora più valore a tutti i nostri stakeholder. Vorrei ringraziare tutti i nostri colleghi, agenti e partner per il loro impegno e supporto, nonché i nostri clienti per la loro continua fiducia", commenta il CEO di AXA.

"AXA entra nel suo nuovo piano strategico in una posizione di forza", ha dichiarato Thomas Buberl, Chief Executive Officer di AXA. "Abbiamo trasformato il Gruppo e realizzato in modo coerente il nostro piano "Driving Progress 2023", costruendo un solido track record di distribuzione degli utili e del capitale, pur mantenendo un solido bilancio. Oggi disponiamo di un modello di business attrattivo, con attività chiave e in scala bilanciate tra le commercial lines e il mondo retail, focalizzate su rischi di sottoscrizione prevedibili e su un'elevata generazione di cassa".

"Ho fiducia nella nostra strategia, che ha dato buoni risultati anche in un contesto difficile. Disponiamo di una profonda competenza tecnica, di un’eccellente rete di agenti e di un'infrastruttura tecnologica scalabile. Sulla base di ciò, il nostro nuovo piano "Unlock the Future" si concentrerà sulla crescita e sul rafforzamento delle nostre attività principali, con un'esecuzione rigorosa. Puntiamo a scalare la crescita organica e l'eccellenza tecnica e operativa in tutte le nostre attività, facendo leva su iniziative chiare e collaudate nei rami commerciali P&C, Employee Benefits e Individual Health, e nel settore assicurativo Retail", ha afferma Burbel.

"AXA ambisce a generare una crescita sostenuta in termini di risultati operativi, liquidità e capitale. Per il nostro nuovo piano, stiamo alzando l'asticella di tutti i nostri obiettivi finanziari. Riflettendo la forza del nostro modello, sono anche lieto di annunciare una nuova politica di gestione del capitale che prevede un payout ratio totale del 75%, compreso un aumento del dividendo al 60% e l'impegno a riacquistare azioni annuali. Rimaniamo concentrati sulla creazione di valore per i nostri azionisti, fornendo sia un interessante ritorno di capitale che una crescita del valore contabile, continuando a investire nelle nostre attività chiave. In linea con il nostro purpose, rimaniamo anche fermamente impegnati a contribuire alla costruzione di una società resiliente, ponendo al centro della nostra strategia l'inclusione finanziaria e la transizione climatica. Insieme al forte impegno delle nostre persone e dei nostri partner, AXA si impegna a portare valore a tutti gli stakeholder nel lungo periodo", ha concluso lo Chief Executive Officer di AXA.