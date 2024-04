Axpo ed ENEGO: siglato accordo per studiare un impianto di idrogeno verde

Axpo ed ENEGO: firmato accordo per valutare la fattibilità di un impianto per la produzione di idrogeno verde da 100 MW in Sicilia

Axpo esaminerà la possibilità di realizzare un impianto di produzione di idrogeno verde da 100 MW nel sud-est della Sicilia, in collaborazione con HYNEGO, parte della Holding ENEGO, un investitore francese attivo nella transizione energetica. L'impianto sarebbe situato nel complesso petrolchimico di Priolo-Augusta e avrebbe lo scopo di produrre idrogeno verde per soddisfare le esigenze dell'industria e dei trasporti locali. La sua realizzazione contribuirebbe anche alla creazione di una "valle dell'idrogeno" in Sicilia, che potrebbe essere collegata direttamente alla rete europea dell'idrogeno tramite l'iniziativa European Hydrogen Backbone (EHB). In base alla domanda, la capacità dell'impianto potrebbe essere estesa fino a 300 MW.

Guy Bühler, Head of Hydrogen di Axpo, ha dichiarato: "Siamo lieti di collaborare con ENEGO. Questo progetto è strategico per la decarbonizzazione della regione e, in particolare, del distretto di Priolo-Augusta, che comprende un sito industriale di importanza nazionale. L'idrogeno grigio attualmente utilizzato dalle sue raffinerie viene prodotto utilizzando gas naturale. Questo impianto sarebbe invece in grado di sostituirlo decarbonizzando il processo”.

"L'annuncio odierno rappresenta un traguardo importante per il progetto HYNEGO Priolo-Augusta, nato con la collaborazione di numerosi enti locali e le competenze scientifiche del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Catania. Tutti gli stakeholder del progetto sono impegnati nel voler portare il vantaggio competitivo dell’idrogeno verde all’interno dell’economia locale. Il nostro è un progetto pionieristico sull’idrogeno per la Sicilia e darà un contributo rilevante agli obiettivi di decarbonizzazione dell’UE”, ha aggiunto Alfonso Morriello, Amministratore Delegato di ENEGO Holding.

Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia, ha affermato: “Lo sviluppo della filiera dell’idrogeno verde è un elemento centrale nel processo di transizione energetica e per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello nazionale e internazionale. Questa iniziativa conferma il proposito di Axpo di voler disegnare un futuro dell’energia in chiave sempre più sostenibile, aiutando i tessuti produttivi e, più in generale, le comunità a trasformarsi per partecipare attivamente alla green economy”.