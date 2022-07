Axpo Energy Solution realizzerà impianto fotovoltaico da 235 kWp

Axpo Energy Solution, nuovo progetto per l'approvvigionamento energetico di Kryos Logistics Service

Le aziende italiane stanno affrontando un momento di grande stress dovuto alla volatilità dei mercati con un conseguente aggravio dei costi di gestione per le proprie esigenze energetiche. Un impianto fotovoltaico da 235 kWp, produrrà energia per la Kryos Logistics Service di Genova, neonata società attiva nella logistica dei prodotti surgelati, e operante in Liguria e nelle aree del basso Piemonte e della bassa Lombardia. Gestione della produzione e manutenzione del nuovo impianto saranno curate da Axpo Energy Solutions Italia, la ESCo del Gruppo Axpo.

Minimizzare l’impatto delle incertezze dovute ai costi dell’energia e disegnare soluzioni che alleggeriscano le conseguenze di un contesto di crisi, oggi è una priorità per tutte le imprese e si rende indispensabile ricorrere ad una strategia che permetta di ottimizzare i propri consumi e supportarli anche grazie all’autoproduzione. A questo lavora Axpo Energy Solutions Italia, che grazie a soluzioni innovative e personalizzate stima di poter garantire ai suoi clienti un risparmio sui costi per l’energia del 10/15% grazie al fotovoltaico.

Non solo, i servizi della ESCo del Gruppo Axpo non necessitano di investimenti iniziali da parte dell’impresa che intende incrementare il proprio efficientamento energetico che, in questo modo, può accedere già nel breve periodo ad un risparmio nella gestione dei costi energetici. È Axpo Energy Solutions ad investire direttamente nella costruzione dell’impianto, ripagando l’intervento attraverso una parte del risparmio generato al Cliente. La catena del freddo e, in generale, tutte le attività lavorative legate alla refrigerazione, fanno un grande utilizzo di energia e disegnare una soluzione ad hoc che possa dare la possibilità di produrla in casa non è qualcosa di futuribile ma va considerato come il primo passaggio di una strategia energetica vincente.

“Anche in un momento di grandi complessità come quello attuale è importante che le aziende guardino al futuro, mettendo in campo strategie con il duplice obiettivo di risparmiare e minimizzare l’impatto sull’ecosistema, assumendosi direttamente le responsabilità del cambiamento che tutti si attendono. Kryos Logistics Service è una nuova realtà nel panorama economico ligure e svolge un ruolo fondamentale nella logistica, siamo particolarmente contenti che proprio le aziende nuove, che nascono per portare innovazione nei loro mercati di riferimento, guardino subito con attenzione e convinzione alle nuove soluzioni in fatto di efficientamento energetico ed autoproduzione. Lo diciamo sempre: è strategico che oggi un’azienda in Italia si doti di almeno uno di questi modi per gestire in modo più virtuoso il proprio approvvigionamento energetico” commenta Marco Garbero, General Manager di Axpo Energy Solutions Italia.

“Kryos Logistics Service è una nuova azienda genovese della logistica del freddo, poggia sull’esperienza e la solidità dei propri soci, e ha l’ambizione di divenire in breve tempo un riferimento sicuro e dinamico per il mercato ligure e del Nord Ovest. Per Kryos Logistics Service è fondamentale garantire ai propri clienti una proposta di qualità, ed erogare il servizio minimizzando la propria impronta ecologica (attraverso l’autoproduzione da fotovoltaico e con impianti refrigeranti a CO2). In un mercato sempre più attento agli aspetti ambientali, siamo certi che questo genere di azioni vada nella giusta direzione e che potrà dare ai clienti la stessa soddisfazione che dà a noi” afferma Matteo Costa, AD di Kryos Logistics Service.