Axpo Green Energy Solutions: efficientamento energetico e mobilità elettrica

Axpo Green Energy Solutions talks, la ripartenza è green tra transizione energetica e mobilità elettrica.

Sono tanti i provvedimenti su cui si decideranno le prossime sfide per la ripartenza economica. Nel prossimo futuro, si apriranno importanti opportunità legate proprio al green, all’efficientamento energetico, alla transizione verso le rinnovabili e alla sostenibilità che vede la mobilità elettrica in forte crescita. Essere pronti per coglierle in pieno è la grande sfida per lo sviluppo dell’industria e dell’economia.

Se ne è discusso, questa mattina, durante gli Axpo green energy solutions talks, l’evento che propone di raccontare i cambiamenti nel mondo dell’energia, le nuove frontiere del green e della sostenibilità. Organizzato da Axpo Italia, tra i maggiori player con una presenza lungo l’intera catena dell’energia, terza in Italia nel mercato libero, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e ospiti dal mondo dell’industria e dell’imprenditoria per stimolare il confronto e approfondire tematiche di grande attualità, tra cui le opportunità legate all’efficientamento energetico con focus sui benefici fiscali previsti dall’Ecobonus e dal cosiddetto Superbonus.

Axpo Green Energy Solutions: l’intervento di Simone Demarchi, Amministratore Delegato, Axpo Italia.

“Gran parte delle risorse del Recovery Plan andrà nel macrosettore Rivoluzione verde e transizione energetica, un grande ombrello in cui rientrano la proroga del superbonus, la crescita di rinnovabili, la mobilità sostenibile ed economia circolare. Farsi trovare pronti cogliendone le opportunità e massimizzandone gli effetti sul futuro è una sfida e una responsabilità che riguarda tutti”, spiega Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia. “All’interno di questo quadro evolutivo, Axpo Italia ha scelto di ridisegnare il proprio assetto mettendo letteralmente al cuore dell’azienda, nella nuova sede di Genova, le attività di trading energetico, forti dell'esperienza acquisita a livello europeo, che ci rende uno degli operatori italiani maggiormente orientato a questa attività. Abbiamo inoltre sviluppato una strategia per accrescere il ruolo ricoperto dalle fonti rinnovabili a livello trasversale nel business, creando strumenti ad alta innovazione. Centrali a questa strategia sono i PPA (Power Purchase Agreements), ovvero i contratti a lungo termine per la fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili, che permettono una certezza nella pianificazione finanziaria dei progetti di realizzazione di grandi impianti eolici e solari”.

Una evoluzione che per Axpo Italia passa dalla specializzazione tramite Axpo Energy Solutions Italia, società di Axpo Group specializzata in efficienza energetica, generazione distribuita ed e-mobility. Così Marco Garbero, General Manager di Axpo Energy Solutions Italia: “Oltre alla riqualificazione energetica degli edifici, l'Ecobonus al 110%, sarà un'opportunità per lo sviluppo della mobilità sostenibile. Ci aspettiamo infatti un notevole incremento delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici installate nei parcheggi dei condomini”. Aesi è una società che a poco più di tre anni dalla sua istituzione ha già esperienza su oltre 200 progetti di efficientamento e sta lavorando intensamente sui nuovi provvedimenti governativi che daranno ulteriore impulso al settore, oltre ad aver concluso già a fine 2020 i primi due interventi con il nuovo Ecobonus al 110%.

Axpo Green Energy solutions: l’intervista di Affaritaliani.it a Marco Garbero, General Manager Axpo Energy Solutions Italia



Garbero (Axpo): "risparmiare energia vuol dire anche risparmio economico"

Marco Garbero, General Manager, Axpo Energy Solutions Italia ha così parlato ai microfoni di Affaritaliani.it: “L’idea nasce già da qualche anno, per ovvi motivi questa è la prima edizione in digitale. Si basa sul fatto di mettere insieme imprese, professionisti e consumatori per cercare di capire meglio quelle che sono le tematiche dell’ambiente, del green e della sostenibilità. In particolare oggi ci focalizziamo su due temi che sembrano di estrema qualità: il rinnovamento del patrimonio edilizio con le tematiche dell’ecobonus e del superbonus e l’altro è il tema della mobilità, che sono due pilastri che probabilmente vedremo nel Recovery Fund e di quello che è il nuovo ministero per la transizione ecologica. Riteniamo sia un momento cruciale e azzeccato per parlarne.

La sinergia tra imprese e istituzione –continua Garbero - è sicuramente importante e ci sono ampi spazi di miglioramento. Oggi tutto il settore, anche aiutato da incentivi come il superbonus e sulla mobilità, si scontrano con tematiche burocratiche che rallentano di fatto molto l’applicazione, la speranza è riuscire mettendo insieme istituzioni e imprese, a chiarire questo passaggio e trovare una soluzione che sia semplificazione nella messa a terra di questi progetti.

Il settore del trasporto è uno dei settori che ha maggior impatto sull’ambiente. L’auto elettrica, al di la delle fake news, sicuramente è un mezzo virtuoso per ridurre le emissioni di CO2. Una cosa che secondo noi migliora il rapporto tra le persone e l’ambiente è il concetto di sharing che permette di far si che l’auto che per la maggior parte della sua vita è inutilizzata, venga utilizzata di più. Dallo sharing pubblico a soluzioni di company carsharing che stiamo sviluppando nell’ultimo anno. Sicuramente la pandemia non ha fatto bene al settore dello sharing però ci aspettiamo che sia uno dei punti di rilancio dell’economia.

Il comfort ambientale e la riqualificazione energetica degli edifici è un settore che dagli anni 60 era stato la molla del rilancio del dopo guerra non ha avuto più grossi interventi. Sicuramente i provvedimenti avranno un impatto positivo – conclude Garbero - In termini di comfort e di risparmio economico, perché risparmiare energia nella tasca del singolo consumatore vuol dire risparmiare soldi. Direi più comfort e più risparmio, energetico per fare del bene all’ambiente ed economico per fare del bene alle nostre tasche.”

Axpo Green Energy solutions: l’importanza della mobilità sostenibile per la ripartenza.

Gli Axpo green energy solutions talks sono stata anche l’occasione per fare il punto sulla mobilità sostenibile e sui suoi prossimi e importanti sviluppi. Lo scenario di partenza, quello attuale, è stato analizzato nella nuova edizione del Libro Bianco sulla mobilità elettrica realizzato da Axpo in collaborazione con Start Magazine e presentato nel corso dei talks.

Le prospettive di crescita sono tante e la conferma arriva da Stefano Sordelli, Future Mobility Director di Volkswagen Group Italia: “Per il Gruppo Volkswagen il futuro è elettrico. Non si tratta di una scommessa, ma di una scelta ben ponderata e di una tecnologia che rappresenta la migliore opzione, in termini di efficienza e sostenibilità, per raggiungere i target climatici. L’obiettivo è rendere l’e-mobility accessibile a tutti, ma per farlo non è sufficiente concentrarsi sul prodotto: serve un lavoro di squadra, con la collaborazione di tutti i player coinvolti, per una crescita costante e strutturata, che tenga conto di tutti gli aspetti necessari, dal supporto istituzionale, alle infrastrutture di ricarica, fino alla comunicazione chiara".

“Questa nuova edizione del Libro Bianco sulla mobilità elettrica presenta un elemento di novità - commenta Michele Guerriero, Direttore Editoriale di Start Magazine che ha redatto il Libro in collaborazione con Axpo Italia. Ci troviamo per la prima volta di fronte ad un fenomeno, quello dell'auto elettrica, che sta diventando una vera e propria opzione di mercato. Non siamo più in presenza di una scelta di una sparuta minoranza, ma si può iniziare a guardare a questo nuovo elemento come ad un fattore industriale vero e proprio. Molta è la strada da fare, però, ad iniziare dall'implementazione dell'infrastruttura di ricarica”.

“La rivoluzione della mobilità urbana procede" commenta Matteo Campora, Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia del Comune di Genova. "Il progetto dei quattro assi di forza ha fatto un fondamentale e ulteriore passo avanti con l’affidamento della progettazione definitiva, che ci permetterà di declinare il progetto in tutti i suoi aspetti quali i percorsi, le tecnologie ed i parcheggi di interscambio. I quattro assi di forza, insieme alle nuove tratte di metro e i progetti presentati al MIT, ci restituiranno una Genova con un nuovo sistema di trasporto sostenibile, a impatto zero, con la riqualificazione di importanti vie della città e con migliori servizi per i cittadini. L’obiettivo rimane quello di avere un servizio pubblico totalmente elettrico entro il 2025”.

L’evento ha affrontato il tema dello sharing con l’importante contributo di Zig Zag Sharing “Pianifichiamo di continuare ad investire in Italia sulla mobilità green che riteniamo fondamentale per lo sviluppo sostenibile del paese. Ha commentato Emanuele Grazioli, co-founder di Zig Zag Sharing. “per continuare a crescere in Italia e aumentare costantemente il numero di potenziali utenti, le partnership, come quella con il brand di Axpo Italia, Pulsee, sono assolutamente cruciali e siamo impegnati a svilupparne altre nei prossimi mesi”.