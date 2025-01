Axpo Italia e Gruppo Moncada siglano un PPA per 42 GWh annui di energia rinnovabile

Gruppo Moncada e Axpo Italia: firmato un long term PPA per la commercializzazione di 42 GWh di energia sostenibile all’anno

Axpo conferma il suo impegno per garantire un approvvigionamento energetico sicuro e sempre più sostenibile per famiglie e imprese, segnando un ulteriore passo avanti nell’affermazione dei Power Purchase Agreement (PPA). Questi strumenti si rivelano fondamentali per promuovere l’uso di energia rinnovabile e sostenere la realizzazione di nuovi impianti. Axpo Italia, attore di primo piano nel settore energetico e fornitore di soluzioni basate su fonti rinnovabili, ha annunciato la firma di un nuovo accordo di lungo termine con il Gruppo Moncada, uno dei maggiori produttori privati di energia rinnovabile in Italia. L’intesa prevede la commercializzazione di circa 42 GWh annui di energia elettrica rinnovabile, sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di oltre 15.000 famiglie italiane.

L’accordo, che avrà una durata di sette anni dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2031, riguarda l’energia prodotta da sei nuovi impianti fotovoltaici situati nella provincia di Agrigento. Grazie alle condizioni climatiche favorevoli e agli investimenti strategici, questi impianti consolidano il ruolo della Sicilia come una delle regioni leader nella produzione di energia rinnovabile in Italia. I Power Purchase Agreement rappresentano un elemento chiave per garantire un approvvigionamento energetico stabile e sostenibile a lungo termine. Inoltre, favoriscono lo sviluppo di nuovi impianti di energia pulita, assicurando la stabilità della domanda e rendendo così i progetti più attraenti per il settore finanziario. I nuovi impianti, gestiti da tre società veicolo del Gruppo Moncada, contribuiranno in modo significativo agli obiettivi di sostenibilità, riducendo le emissioni di CO2 di circa 25.000 tonnellate all’anno. Questa riduzione avrà un impatto tangibile nella transizione energetica e nei programmi di decarbonizzazione del Paese.

“Quello dei PPA è un mercato che in Italia ha ancora grandi margini di miglioramento e che diventa certamente più attrattivo quando tornano contesti di incertezza e di volatilità sui mercati internazionali dell’energia”, ha dichiarato Simone Rodolfi, Head of Origination & Structured Products di Axpo Italia. “Grazie a partnership strategiche come quella con Gruppo Moncada, possiamo ampliare l’accesso alle fonti di energia pulita, rafforzando il ruolo dei PPA come catalizzatori per promuovere la crescita delle rinnovabili in Italia. Crediamo molto in questo tipo di accordi che consentono di rendere il settore energetico più sicuro e competitivo, ma anche di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione del Green Deal europeo”.

Anche Raimondo Moncada, Amministratore Unico di Moncada Energy, ha sottolineato l’importanza strategica di questo accordo: “Negli ultimi anni il contesto del mercato energetico ha scontato e continua a scontare momenti di incertezza e volatilità, per questo motivo un accordo long term PPA è necessario per una migliore pianificazione dei flussi attesi e di conseguenza rendere queste iniziative più sostenibili dal sistema bancario in ottica di finanziabilità. In questi anni Axpo ha sempre interpretato e compreso velocemente tutte le nostre esigenze e ci ha sempre proposto soluzioni su misura. La firma di questo PPA rafforza ulteriormente la nostra partnership, da oltre 18 anni ci affidiamo esclusivamente a loro per il dispacciamento dell’energia dei nostri impianti eolici e solari”.