Axpo Italia, Pulsee Luce e Gas è nuovo sponsor del tennista Flavio Cobolli

Axpo Italia, Pulsee Luce e Gas a sostegno dello sport con una sponsorizzazione dedicata al tennista Flavio Cobolli

Pulsee Luce e Gas, società del gruppo Axpo Italia specializzata nell'energia per clienti domestici, si unisce al talento emergente del tennis italiano Flavio Cobolli, attualmente al 32° posto del ranking mondiale ATP e noto per aver debuttato come professionista nel 2017. Questo accordo segna un ulteriore impegno di Pulsee nel sostegno a figure di spicco dello sport, aggiungendosi a collaborazioni già attive in discipline come il volley, con la squadra di IMOCO Volley Conegliano, e nello sci, con atleti come Elena Curtoni e Filippo Della Vite, senza dimenticare la recente partecipazione nel calcio con AC Monza e Genoa Cfc, e il judo con la Star Judo Club di Gianni Maddaloni.

La sponsorizzazione, che ha esordito negli ultimi tornei del 2024 e si estenderà per tutto il 2025, prevede il logo di Pulsee Luce e Gas sulla manica della maglia da gioco di Cobolli e sul training kit. L'iniziativa punta a sostenere Cobolli in tutti i principali tornei del circuito ATP cui il giovane tennista parteciperà, sottolineando i valori comuni tra l’atleta e l’azienda: resilienza, determinazione e un forte spirito di squadra.

In un parallelo tra il tennis e il mercato dell’energia, Pulsee sottolinea come entrambi i settori richiedano flessibilità e capacità di adattamento per affrontare variabili imprevedibili, proprio come accade nelle partite di tennis dove set, durata e superfici variano continuamente. L’azienda, infatti, porta avanti una visione orientata al futuro e alla semplificazione del rapporto con l’energia domestica, esempio ne è l’Energipedia, una piattaforma che consente agli utenti di monitorare i consumi e di accedere a consigli per promuovere la sostenibilità ambientale con risparmi concreti.

Alicia Lubrani, Amministratore Delegato di Pulsee Luce e Gas e Chief Marketing Officer di Axpo Italia, ha così commentato: “Lo sport è un veicolo di comunicazione fondamentale, perché riesce a coinvolgere in modo attivo la società e arriva nei luoghi in cui le persone esprimono le loro passioni. Siamo fieri di supportare il talento nello sport puntando su chi come Flavio, nonostante la giovane età, è già uno dei più grandi sportivi a livello internazionale, vero simbolo dell’orgoglio italiano nel mondo e del valore di una disciplina sportiva che, come il tennis, rappresenta anche spirito di sacrificio e determinazione. Questo nuovo impegno non fa che confermare la volontà dell’azienda di lasciarsi ispirare dalle nuove generazioni sostenendone ambizioni e sacrifici per ottenere il massimo e rendendole parte della nostra visione di futuro".