Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas aderiscono alla piattaforma pagoPA

Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas: annunciata l'adesione alla piattaforma pagoPA, un’opportunità resa possibile da Nexi

Axpo Italia annuncia un’importante novità per i suoi clienti, inclusi quelli del brand Pulsee Luce e Gas. Da oggi, oltre ai numerosi metodi di pagamento già disponibili, aziende e consumatori potranno sfruttare la flessibilità della piattaforma nazionale pagoPA per utilizzare ulteriori canali di pagamento online e offline.

Questa opportunità è stata resa possibile grazie a Nexi, la PayTech leader in Europa, che ha fornito ad Axpo Italia EasyPA, una soluzione avanzata di collegamento al Nodo dei Pagamenti pagoPA e di incasso dei pagamenti associati. PagoPA, la tech company pubblica che ha realizzato l’ecosistema di infrastrutture e soluzioni digitali, mette a disposizione degli utenti un ambiente ibrido che consente di scegliere tra modalità di accesso sia fisiche, come banche, uffici postali e tabaccai, sia online, tra cui l’App IO.

L’adesione di Axpo Italia a pagoPA rappresenta un’ulteriore evoluzione nei servizi di customer experience, rafforzando la sua posizione come prima azienda italiana del settore energy per attenzione al cliente. Questo nuovo sistema sarà subito disponibile per tutti gli utenti di Axpo Italia. L’integrazione con pagoPA consentirà di aumentare i pagamenti su questo circuito, che nel 2023 hanno raggiunto i 386 milioni, in crescita del 14% rispetto al 2022. Le utilities hanno contribuito in maniera sostanziale a questo incremento, rappresentando il 34% del totale delle transazioni.

"Il nostro impegno è caratterizzato dalla costante ricerca di soluzioni che rendano sempre più semplice il contatto con i clienti", cha ommentato Alicia Lubrani, Chief Marketing Officer di Axpo Italia e Head della Business Unit Pulsee Luce e Gas. "Siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire loro una ulteriore piattaforma di semplificazione per i pagamenti e di aver collaborato con partner come Nexi e pagoPA. I clienti delle nostre soluzioni per le aziende così come quelli domestici sono sempre più abituati ad una gestione dei servizi che preveda un ampio ventaglio di possibilità off e online e siamo certi che questa nuova introduzione confermerà l’apprezzamento verso le attività di customer experience di Axpo e Pulsee".

"Investiamo costantemente in tecnologia proprio con l’obiettivo di mettere a disposizione del mercato soluzioni innovative capaci di rispondere ai nuovi trend di acquisto e consumo: siamo orgogliosi che un player come Axpo Italia abbia scelto la nostra soluzione tecnologica per offrire ai propri clienti una nuova modalità di pagamento, semplice, sicura e trasparente. È un’altra testimonianza concreta della nostra leadership tecnologica a supporto della digitalizzazione del Paese", ha affermato Andrea Pennacchia, Head of Banking & PA Solutions Nexi.

Gloriana Cimmino, Direttore Mercato di pagoPA, ha concluso: "In pagoPA lavoriamo ogni giorno per realizzare soluzioni che consentano di semplificare la vita delle persone. Mettiamo a disposizione di PA e imprese un ecosistema integrato di servizi e infrastrutture digitali in grado di efficientare processi e attività complesse con il fine di risparmiare tempo e risorse. L'adesione di partner importanti come Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas alla piattaforma pagoPA, grazie alle tecnologie offerte da Nexi, ci rende particolarmente orgogliosi perché rappresenta un segnale di continuità tra la nostra mission e la visione di player internazionali e operatori nati in digitale. Una sinergia che consolida ulteriormente il processo di digitalizzazione che vede protagonista il comparto utility per offrire ai cittadini servizi di sempre maggior valore".