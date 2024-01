Azimut Direct sostiene IREM: stanziato finanziamento da 5 milioni di euro

Azimut Direct supporta la crescita di IREM attraverso un finanziamento da 5 milioni di euro

IREM, leader a livello internazionale nella realizzazione e manutenzione di grandi impianti nel settore dell’energia tradizionale e green, ha ottenuto un direct lending di 5 milioni di euro tramite Azimut Direct, fintech del gruppo Azimut specializzata in finanza complementare. Il finanziamento, della durata 60 mesi è stato richiesto dalla società in ragione del consistente backlog di commesse acquisite, progetti complessi nel settore dell’idrogeno per grandi clienti internazionali.

Lo storico gruppo siracusano, fondato nel 1979, è un main contractor divenuto un punto di riferimento sul mercato nazionale e internazionale per lo sviluppo, l’implementazione, la realizzazione e il mantenimento di progetti high profile nei settori della produzione di energia tradizionale e green. IREM è oggi considerata una delle più̀ importanti aziende nel settore dei montaggi dei grandi impianti industriali a livello internazionale per capacità tecnico-produttiva e possibilità̀ di rispondere a tutte le richieste del committente.

"È la prima volta che lavoriamo con Azimut Direct", dichiara Giovanni Musso, Amministratore Delegato di IREM. "E devo dire che ci siamo trovati bene e insieme siamo riusciti ad ottenere, in tempi brevi, i finanziamenti necessari a coprire alcune fasi di startup delle nuove commesse acquisite in Nord Europa. In futuro, in considerazione dell’incremento della produzione nei mercati internazionali, riteniamo ci possa essere spazio per altre operazioni con Azimut".

"Supportare le imprese nel loro sviluppo, anche internazionale, è per noi motivo d’orgoglio: si tratta di una delle prima operazioni di questa entità in Sicilia", spiega Marco Letizia, Director di Azimut Direct. "Ci auguriamo che ne seguano altre dello stesso tenore. L’operazione, ancora una volta, dimostra la forza del gruppo Azimut nello sfruttare le sinergie professionali con la rete dei nostri consulenti finanziari".

"Siamo molto lieti di aver potuto assistere IREM, società di riferimento del settore", commenta Sergio Saraceno, consulente finanziario di Azimut Capital Management che ha curato la relazione. "Puntiamo molto al Sud del nostro Paese in quanto quotidianamente percepiamo l’apprezzamento per il nostro modello di servizio, che presenta caratteri di distintività evoluti anche nel mondo delle PMI. C’è una grande attenzione verso il mondo fintech accompagnato dall’imprescindibile apporto di professionisti sul territorio", aggiunge Luigi Rubino, Area Manager Sud di Azimut Capital Management.