Banca Aidexa, confermati il presidente Nicastro e il Ceo Sforza

Banca Aidexa, nuove nomine CdA: confermato Roberto Nicastro presidente e l’Amministratore Delegato Federico Sforza

Il Consiglio di Amministrazione di Banca AideXa, ha deliberato le nomine per gli organi speciali lo scorso 21 aprile confermando i co-fondatori, Roberto Nicastro Presidente e Federico Sforza Amministratore Delegato a sottolineare il valore della strategia di AideXa e il supporto fornito alle PMI e al tessuto economico nazionale.

Il CdA si è riunito per rafforzare ulteriormente la crescita di Banca AideXa, avendo convocato l’assemblea degli azionisti, già sondati, e consolidare il patrimonio, con una raccolta di capitali entro giugno 2023. Ai soci attuali si sono uniti nuovi importanti ingressi, che si affiancano sempre a Generali, Banca Sella, Banca Ifis e Isa SpA.

Dopo avere ottenuto la licenzia bancaria nel 2021, Banca AideXa ha chiuso un 2022 con una crescita 3 volte superiore rispetto all’anno precedente, 300mln € di finanziamenti erogati e oltre 6.000 clienti. Il consolidamento segue la partnership con BancoPosta per mettere a disposizione dei clienti di Poste Italiane la piattaforma tecnologica di Banca AideXa e offrire la possibilità di accedere a finanziamenti veloci, grazie all’algoritmo proprietario X Score . Inoltre, a inizio anno, AideXa ha ampliato il proprio portafoglio prodotti con X Conto, formula pensata per valorizzare la liquidità delle PMI e delle Partite IVA e consentire una operatività semplice, rapida e flessibile.

“Il rafforzamento di Banca AideXa rappresenta il riconoscimento del nostro valore e l’impegno per supportare il tessuto economico del Paese. L’auspicio è quello di innescare un circolo virtuoso per le PMI italiane e agevolare il loro accesso ai finanziamenti, e favorirne la crescita. Aver trovato il supporto di vecchi e nuovi soci ci permette di unire le forze con i maggiori player sul mercato e creare un ecosistema innovativo e florido.” – Dichiara Roberto Nicastro, Presidente e Co-Founder di Banca AideXa.

“Se pensiamo di aver raggiunto questi risultati in pochi anni dalla nascita di AideXa, non possiamo che essere fieri della nostra crescita e positivi per quello che ci aspetta. La nostra missione è aiutare le piccole e medie imprese, e in linea con i nostri obiettivi, vogliamo consolidare la strategia, grazie al supporto di un gruppo sempre più solido, per valorizzare lo sviluppo delle realtà che sono l’ossatura dell’economia del Paese.” – Commenta Federico Sforza, CEO e Co-Founder.