Banca AideXa lancia X Conto: C/C remunerati per PMI e Partite IVA

Banca AideXa presenta X Conto: tassi dell’1% sulla giacenza in conto corrente di PMI e imprenditori

Dopo un 2022 chiuso con una crescita 3 volte superiore rispetto all’anno precedente, 300 milioni di euro di finanziamenti erogati e 6.000 clienti, Banca AideXa amplia ulteriormente il proprio portafoglio prodotti con X Conto, pensato per valorizzare la liquidità delle PMI e delle Partite IVA e consentire un'operatività semplice e flessibile. La fintech guidata da Roberto Nicastro e Federico Sforza è infatti la prima sul mercato italiano ad offrire alle imprese un conto a canone zero, remunerato con tasso annuo dell'1% senza alcun vincolo sul deposito e con un processo di richiesta rapido e completamente digitale. Grazie a X Conto, Banca AideXa garantisce alle aziende e agli imprenditori la possibilità di valorizzare la liquidità depositata sul proprio conto senza richiedere alcun vincolo della somma, in linea coi recenti aumenti dei tassi di riferimento decisi dalla BCE.

"La nostra missione è aiutare le piccole e medie imprese", ha spiegato Federico Sforza, CEO e CoFounder di Banca AideXa. "Sono quelle che mandano avanti il Paese e con X Conto vogliamo fornire loro strumenti in grado di valorizzare la propria liquidità in un contesto di forte incertezza economica, che altrimenti rischierebbe di erodere la loro capacità di rispondere all’aumento dei prezzi. In linea con la nostra vocazione, offriamo agli imprenditori un'alternativa unica rispetto alle soluzioni proposte dalle banche tradizionali, per supportare la loro crescita grazie a un maggiore e più facile accesso ai servizi finanziari".

"X Conto nasce con l’idea di valorizzare ulteriormente lo sviluppo delle PMI e i loro progetti, essendo l’unico sul mercato ora a garantire un tasso di remunerazione a canone zero e senza alcun vincolo; basterà depositare la liquidità sul proprio conto corrente per vederla aumentare. In questo modo, Banca AideXa, semplifica la vita degli imprenditori, mettendo a loro disposizione un servizio bancario moderno, vantaggioso e che risponda con rapidità alle loro esigenze", ha concluso Sforza.

X Conto non prevede inoltre alcun canone fisso, ma include comunque cinque operazioni mensili gratuite e consente alle aziende la gestione digitale dei principali pagamenti fra cui anche CBILL e F24. La soluzione garantisce un'esperienza bancaria semplice ed efficiente, la richiesta di apertura è completamente digitale: i clienti potranno accedere alla soluzione grazie a un'interfaccia utente intuitiva e a funzioni dedicate come, ad esempio, la possibilità di “gestire a distanza” altri conti correnti aziendali, in virtù della normativa europea PSD2. Il nuovo conto corrente si rivolge alle società di capitali, di persone e ditte individuali con residenza fiscale in Italia.

Il conto è già disponibile per l’apertura online sul sito di Banca AideXa e può essere richiesto in pochi minuti e aperto in pochi giorni. Banca AideXa ha ottenuto la licenza bancaria da BCE nel 2021 e a fine 2022 riportava un CET ratio consolidato pari al 28% (valore di preconsuntivo in attesa di approvazione bilancio da parte dell’Assemblea), annoverando fra i propri soci Generali, Banca Sella, Banca Ifis, Banca Popolare di Ragusa, oltre a fondi di investimento e business angels. Banca AideXa aderisce al Fondo Interbancario Tutela dei Depositi e in tal modo la liquidità sul conto è garantita fino a 100.000 euro per singolo cliente.