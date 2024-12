Generali Italia, al via il video podcast “Semplice Come... ascoltare le previsioni meteo” per sensibilizzare sul cambiamento climatico

Generali Italia lancia il video podcast “Semplice Come... ascoltare le previsioni meteo”, un’iniziativa pensata per sensibilizzare sul cambiamento climatico e i suoi impatti. In un Paese come l'Italia, dove il 94% dei Comuni è a rischio di frane, alluvioni ed erosione costiera, la corretta informazione diventa fondamentale per la prevenzione e la mitigazione dei rischi legati al cambiamento climatico. La serie, condotta dalla climatologa Serena Giacomin, esplora in modo semplice e comprensibile gli effetti a lungo termine del climate change, affrontando temi come siccità, ondate di caldo, temporali, grandine, fulmini, incendi, alluvioni, frane e smottamenti.

La serie fa parte di "Semplice Come", il progetto di Generali Italia che negli ultimi anni è stato capace di semplificare più di 300 temi complessi, utili nella vita delle persone. Per la prima volta anche in formato video, “Semplice come...ascoltare le previsioni meteo” si sviluppa in 4 episodi ed è arricchito dalla presenza di alcuni ospiti di Generali che illustrano le attività della Compagnia in questo campo. Negli ultimi anni, per garantire la gestione del rischio assicurativo lungo tutta la catena del valore, Generali ha infatti creato il Climate Change Lab, una unità organizzativa ad hoc per garantire la gestione del rischio assicurativo lungo tutta la catena del valore attraverso il coordinamento di un team cross-funzionale focalizzato su iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi; utilizzo di tecnologie sofisticate a supporto dell’innovazione di prodotto e dell’attività sottoscrittiva in generale.

Il podcast è disponibile sul canale YouTube di Generali Italia, su Spotify e su altre piattaforme podcast. Questa iniziativa si inserisce nella strategia di comunicazione integrata dell’azienda, che, adottando un approccio da media company, crea contenuti divulgativi per trattare temi rilevanti come demografia, welfare, educazione finanziaria, previdenza, salute, cyber security e molto altro. I precedenti podcast della serie includevano “Semplice Come... cliccare sul link sbagliato”, focalizzato sulla gestione del rischio informatico, e “Semplice Come... spiegare il mio lavoro a mamma o papà”, che ha visto professionisti di Generali condividere storie sulle nuove professioni digitali.