Banca Ifigest ed Ellipsis AM: siglato accordo per la distribuzione dei fondi su Fundstore.it

Banca Ifigest ed Ellipsis AM: al via una nuova partnership per la distribuzione difondi innovativi su Fundstore.it

Banca Ifigest ed Ellipsis AM, società di gestione patrimoniale appartenente al gruppo Kepler Cheuvreux, hanno annunciato un accordo di distribuzione che porterà l’intera gamma di fondi di Ellipsis AM sulla piattaforma Fundstore.it, il portale di fondi online gestito da Banca Ifigest. L’iniziativa mira a offrire ai clienti italiani un ventaglio ancora più ampio di soluzioni di investimento, caratterizzate da un forte focus sull’innovazione e sulla diversificazione.

La gamma di fondi Ellipsis AM, che comprende strategie avanzate in ambito obbligazionario e soluzioni alternative liquide, sarà da oggi accessibile attraverso Fundstore.it. Tra le proposte figurano fondi dedicati alle obbligazioni convertibili sia europee che globali, alle obbligazioni high yield e a soluzioni tematiche e tattiche, come le allocazioni ESG Investment Grade.

Giovanni Bizzarri, presidente di Banca Ifigest, ha sottolineato l’importanza di questa nuova collaborazione dichiarando: “Ci fa piacere comunicare l’accordo con Ellipsis AM, società con una solida expertise nel settore delle obbligazioni convertibili che rappresenta una nuova opportunità di diversificazione per i clienti della piattaforma Fundstore.it. Continuiamo a lavorare per offrire ai nostri clienti proposte di qualità sempre nuove e variegate”.

Dal lato di Ellipsis AM, Sébastien Caron, CEO della società, ha espresso entusiasmo per la partnership, affermando: “La partnership tra Ellipsis AM e Banca Ifigest rappresenta una tappa fondamentale per l'espansione della presenza di Ellipsis AM nel mercato retail italiano attraverso la piattaforma Fundstore. Siamo convinti che la nostra gamma unica di fondi risponderà alle specifiche esigenze allocative degli investitori italiani”.

L’accordo consolida ulteriormente il ruolo di Fundstore.it come piattaforma di riferimento per gli investimenti retail in Italia, offrendo agli investitori nuove possibilità per ottimizzare le proprie scelte di portafoglio. Attraverso questa collaborazione, Banca Ifigest ed Ellipsis AM confermano il loro impegno verso l’innovazione e l’accessibilità, proponendo soluzioni di investimento in grado di rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione.