Banca Ifis: il sito web premiato da Lundquist per la comunicazione efficace

Banca Ifis, premiato da Lundquist il sito web per l'efficacia della comunicazione corporate: Il progetto ‘PMIheroes’ riconosciuto come case history di eccellenza

Il sito web di Banca Ifis è stato premiato da Lundquist per la sua chiarezza, trasparenza e la testimonianza diretta dei clienti nel generare un dibattito positivo intorno alla sostenibilità. Il riconoscimento è legato ai risultati emersi della ricerca .trust 2023, condotta dalla società di consulenza strategica Lundquist, che da oltre 20 anni offre alle aziende italiane un valido strumento per raccontarsi in maniera efficace e seleziona le migliori nell’ambito della comunicazione d’impresa digitale.

“Questo riconoscimento al nostro sito web conferma un percorso iniziato a partire dal rebranding del 2019 per raccontare la nostra Banca in maniera sempre più aperta, trasparente e inclusiva. Sono molte le iniziative che portiamo avanti nel campo della comunicazione corporate, tra queste Lundquist premia in particolare il nostro progetto di storytelling multimediale ‘PMIheroes’ come uno dei migliori casi in Italia. Grazie ad esso raccontiamo storie di aziende caratterizzate da un purpose e da un concreto impegno nella sostenibilità, coinvolgendo i nostri clienti nel racconto di cosa significa fare impresa in modo sostenibile. Un impegno, e un risultato, che ci spinge a fare sempre meglio”, ha dichiarato Rosalba Benedetto, Direttore Communication, Marketing, Public Affairs & Sustainability di Banca Ifis.

Per Banca Ifis il premio “Bronze” nella classifica .trust2023

All’interno dell’analisi di Lundquist, il sito di Banca Ifis ha ottenuto la medaglia di Bronzo posizionandosi tra i “Narrators”, settore di maggior rilievo in cui si collocano le società capaci di combinare contenuti di carattere informativo con una narrazione coinvolgente, producendo così una comunicazione efficace e trasparente.

La challenger bank guidata da Ernesto Fürstenberg Fassio è stata considerata anche tra le best in class nella comunicazione verso i jobseeker: “per essersi distinta per l'eccellente comunicazione diretta ai professionisti in cerca di lavoro, evidenziando in modo distintivo cosa implica realmente far parte dell'azienda e riuscendo a collegare la comunicazione stessa al purpose e alla missione della Banca”.