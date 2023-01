Banca Ifis, presentato il progetto YOUR FUTURE YOU

Banca Ifis, al via il progetto YOUR FUTURE YOU: l'obiettivo è scoprire e potenziare i giovani talenti

Giovani, potenzialità e talenti sono le parole chiave del progetto pilota presentato oggi presso la sede di Villorba, a Treviso, di 21Gallery. L'evento si è svolto alla presenza, tra i tanti, degli imprenditori Alessandro e Mauro Benetton ed Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis. Prodotto da 21Gallery galleria d’arte contemporanea con il contributo di Banca Ifis, YOUR FUTURE YOU è stato ideato da Cesare Biasini Selvaggi (curatore d’arte contemporanea) e Barbara Santoro (Life & Executive Coach), con la partecipazione dell’artista Massimo Sirelli.

YOUR FUTURE YOU è un progetto didattico innovativo, dedicato, in Italia, alle ragazze e ai ragazzi del liceo sul punto di assumere decisioni importanti e spesso non semplici. Si propone, infatti, di affrontare temi di fondamentale importanza come i metodi in cui i giovani possono investire il loro tempo, le loro energie e le speranze nei prossimi anni.

“Your Future You promuove la creatività dei ragazzi e vuole restituire consapevolezza e fiducia nella cultura del fare tramite un laboratorio creativo scolastico. Un’iniziativa di economia sociale che rientra nell’ambito dei numerosi progetti promossi dal nostro social impact lab, Kaleidos, nato proprio per sostenere iniziative ad elevato impatto sociale, con particolare attenzione ai giovani, alla cultura e al territorio”, ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis.

"Che siano una banca e una galleria d’arte a promuovere questa iniziativa non è un caso, perché per moltiplicare e non sprecare i talenti nell’accezione biblica del termine, per farli fiorire, ci vogliono le risorse, la visione illuminata degli imprenditori e la creatività di cui gli artisti sono i maestri", hanno dichiarato Cesare Biasini Selvaggi e Barbara Santoro.

"Progetti come Your Future You sono fondamentali per aiutare i giovani a trovare la loro traiettoria", hanno commentato Alessandro e Mauro Benetton. "Ci siamo messi a disposizione di una progettualità di giovani per i giovani, in un luogo, Treviso Art District, nato per valorizzare la creatività".

Mentre il mondo delle imprese più virtuose si attiva per fare la propria parte e valorizzare e far crescere le risorse umane, con atteggiamenti e prassi sempre più equi e sostenibili, i ragazzi cercano di capire quale possa essere il loro posto nel mondo, e il sistema dell’istruzione fa il possibile per prepararli. Ma è difficile, perché il gap informativo, culturale e semantico tra dove stia andando il mondo del lavoro e come attrezzarsi per competere è sempre più grande.

Da queste considerazioni nasce YOUR FUTURE YOU, un format originale e inedito che applica la metodologia del Life & Executive Coaching e della creatività artistica. Un’opportunità unica per le ragazze e i ragazzi italiani, un corso per acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità preponderanti e immaginare i futuri possibili. Lo scopo finale è accompagnare i liceali nella scelta, al termine delle scuole superiori, del percorso di studio e di lavoro più adatto, per maturare competenze e, allo stesso tempo, per diventare adulti equilibrati e motivati.

Protagonisti del progetto pilota sono stati le ragazze e i ragazzi della classe 4°G del Liceo Artistico di Treviso, che hanno lavorato con la Life & Executive Coach Barbara Santoro. Gli strumenti utilizzati sono stati il test delle potenzialità individuali; il personal profile (le parole chiave del proprio profilo personale); il cruscotto (come pianificare l’equilibrio tra le sfere: salute, studio/lavoro, relazioni, gioco); la bussola (scoprire la propria stella polare); le interviste dal futuro (il talk show con le interviste fatte dai ragazzi ai ragazzi nella loro visione di sé tra 10 anni).

Il progetto si è completato con il workshop diretto dall’artista Massimo Sirelli dal titolo “Un robot per amico”. Il workshop è consistito nella creazione da parte di ciascuno studente di un robot giocattolo utilizzando materiali di recupero e scrittura creativa. I robot sono qui concepiti come uno strumento di stimolo alla creatività, fattore essenziale alla progettazione del proprio futuro. Il workshop con l’artista comprende anche un’attività di storytelling sulle opere realizzate: ogni studente scrive la biografia fantasiosa del robottino appena costruito.

"La creatività è una potenzialità, anzi è il catalizzatore di tutte le potenzialità. Tutti dobbiamo coltivare la creatività perché è la risorsa rinnovabile innata più importante degli esseri umani, è importante sapere come funziona la nostra creatività e utilizzarla come leva per progettare e realizzare nella nostra vita privata e professionale", ha commentato Barbara Santoro.

Il sostegno di Banca Ifis a YOUR FUTURE YOU e alla 21 Gallery rientra nel più ampio contesto di Kaleidos, il Social Impact Lab lanciato dalla Banca per raccogliere tutte le iniziative, presenti e future, che non riguardano strettamente il credito e che mettono al centro le persone.

Sono tre le principali aree all’interno delle quali si raggruppano i progetti di Kaleidos: comunità inclusive, cultura e territorio, e benessere delle persone. Il nome dell’iniziativa ha radici antiche (καλός 'bello' e εἶδος 'figura') ed esprime il purpose della Banca: creare valore con le persone, per le persone, esprimendo il potenziale generato dalla diversità.