Banca Mediolanum: concluso il 2023 con un utile netto pari a €821,9 mln

Banca Mediolanum: chiuso il 2023 con un utile netto pari a 821,9 milioni di euro, in aumento del 62% rispetto allo scorso anno

Banca Mediolanum ha chiuso il 2023 con un utile netto pari a 821,9 milioni di euro, in aumento del 62% rispetto allo scorso anno. Il margine di contribuzione e' inoltre aumentato del 30% a 1,77 miliardi mentre il margine operativo, pari a 987,7 milioni, e' cresciuto del 49% rispetto al 2022. Le Commissioni Nette hanno raggiunto 1,03 miliardi di euro, +6% anno su anno, grazie al positivo andamento dei mercati e del significativo contributo della raccolta netta gestita.

Il margine da interessi, pari a 752,4 milioni, e' cresciuto dell'85% rispetto al 2022. Il totale delle masse Gestite e Amministrate ha raggiunto 118,07 miliardi, in aumento del 14% rispetto al 31 dicembre 2022. Gli impieghi alla clientela retail del Gruppo si attestano a 17,03 miliardi, in crescita del 4% rispetto al 31 dicembre 2022. Il Consiglio d'Amministrazione proporra' all'Assemblea degli azionisti un saldo dividendo di 0,42 euro per azione, pari a circa 311 milioni di euro.

Considerando l'acconto di 0,28 euro distribuito a novembre, il dividendo complessivo proposto per l'esercizio 2023 ammonta a 0,70 euro per azione, per un totale di circa 519 milioni di euro, il 40% in piu' rispetto al 2022. Il numero dei Family Banker e' pari a 6.216, in crescita del 3%, mentre il totale dei Clienti bancari si attesta a 1.799.100, in aumento del 7% anno su anno.